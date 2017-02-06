Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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UA написав:В святая святых девелопенга полезли Тут как бы сама причина популярности у застройшиков монолита вылазит на поверхность. Если монолит нагрузить перегородками из полнотелого кирпича, то и монолит более крепкий нужно проектировать и фундамент... теряется весь цимес перед классическим кирпичным домом.
То есть единственное преимущество монолита перед кирпичным домом это малый вес? Глупые конструкторы в своих СНиПах с советских времен запрещавшие строить из керамического кирпича дома выше 9 этажей,а из силикатного выше 16 ни черта в этом не понимали. И нынешние ДБН начавшие учитывать 6-бальную сейсмику для зданий выше 73,5м почему-то для этого случая вообще запрещают кирпичные перегородки в зданиях выше 9 этажей.
slavek написав:И нынешние ДБН начавшие учитывать 6-бальную сейсмику для зданий выше 73,5м почему-то для этого случая вообще запрещают кирпичные перегородки в зданиях выше 9 этажей.
Можно подробней? Монолит нельзя делать с межквартирными перегородками из кирпича? Если все жители дома вынесут газоблок и сделают перегородки из кирпича для лучшей шумоизоляции, сейсмическая устойчивость здания существенно понизится? Можно ссылку или вырезку из ДБН?
Frant написав:Днями на "Українській правді" оприлюднили матеріал щодо міграції з України. Так, у 2015-2017 роках з України емігрувало 2,2–2,3 млн осіб або 8% працездатного населення. У перспективі темпи еміграції можуть зрости, особливо в Польщу – ось якого висновку дійшли експерти Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. http://uainfo.org/blognews/1522340437-s ... riven.html
slavek написав:И нынешние ДБН начавшие учитывать 6-бальную сейсмику для зданий выше 73,5м почему-то для этого случая вообще запрещают кирпичные перегородки в зданиях выше 9 этажей.
Можно подробней? Монолит нельзя делать с межквартирными перегородками из кирпича? Если все жители дома вынесут газоблок и сделают перегородки из кирпича для лучшей шумоизоляции, сейсмическая устойчивость здания существенно понизится? Можно ссылку или вырезку из ДБН?
Я не строитель, но вообще-то очевидно, что кирпич в разы тяжелее газоблока. Это существенно увеличит нагрузку на перекрытия, и хотя скорее всего конструкция выдержит благодаря кратному запасу прочности, последствия могут быть и критическими, даже без влияния сейсмики
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