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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1044104510461047

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 132
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:20

  UA написав:В святая святых девелопенга полезли :mrgreen:
Тут как бы сама причина популярности у застройшиков монолита вылазит на поверхность.
Если монолит нагрузить перегородками из полнотелого кирпича, то и монолит более крепкий нужно проектировать и фундамент... теряется весь цимес перед классическим кирпичным домом.


То есть единственное преимущество монолита перед кирпичным домом это малый вес?
Глупые конструкторы в своих СНиПах с советских времен запрещавшие строить из керамического кирпича дома выше 9 этажей,а из силикатного выше 16 ни черта в этом не понимали.
И нынешние ДБН начавшие учитывать 6-бальную сейсмику для зданий выше 73,5м почему-то для этого случая вообще запрещают кирпичные перегородки в зданиях выше 9 этажей.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  slavek написав:И нынешние ДБН начавшие учитывать 6-бальную сейсмику для зданий выше 73,5м почему-то для этого случая вообще запрещают кирпичные перегородки в зданиях выше 9 этажей.

Можно подробней? Монолит нельзя делать с межквартирными перегородками из кирпича?
Если все жители дома вынесут газоблок и сделают перегородки из кирпича для лучшей шумоизоляции, сейсмическая устойчивость здания существенно понизится?
Можно ссылку или вырезку из ДБН?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:14

  rjkz написав:
  Frant написав:Днями на "Українській правді" оприлюднили матеріал щодо міграції з України. Так, у 2015-2017 роках з України емігрувало 2,2–2,3 млн осіб або 8% працездатного населення. У перспективі темпи еміграції можуть зрости, особливо в Польщу – ось якого висновку дійшли експерти Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. http://uainfo.org/blognews/1522340437-s ... riven.html


Реклама тимошенко?

Она ничем не лучше педрюли. Или педрюля ничем не лучше ее.
То что народ табунами ломится из Украины - только слепой не видит.
http://finance.liga.net/economics/2018/ ... /57253.htm

ну вот зачем топикстартер кормит тролля и поддерживает флуд и оффтоп на ветке только мне непонятно???
скоро эта ветка будет в таком же дерьме как и соседняя...
:shock:
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Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:20

:arrow:
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 29 бер, 2018 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:57

Закиньте його в чорний список. Набагато чистіша гілка стане.

Читати захара - це як дивитися 'окна' Нагієва. Спочатку цікаво, потім смішно, а потім просто зай.бує. Причому перші дві стадії проходять бігом.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:05

  Vlad442 написав:
  slavek написав:И нынешние ДБН начавшие учитывать 6-бальную сейсмику для зданий выше 73,5м почему-то для этого случая вообще запрещают кирпичные перегородки в зданиях выше 9 этажей.

Можно подробней? Монолит нельзя делать с межквартирными перегородками из кирпича?
Если все жители дома вынесут газоблок и сделают перегородки из кирпича для лучшей шумоизоляции, сейсмическая устойчивость здания существенно понизится?
Можно ссылку или вырезку из ДБН?

Я не строитель, но вообще-то очевидно, что кирпич в разы тяжелее газоблока. Это существенно увеличит нагрузку на перекрытия, и хотя скорее всего конструкция выдержит благодаря кратному запасу прочности, последствия могут быть и критическими, даже без влияния сейсмики
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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