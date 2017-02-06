slavek написав:rjkz написав:Народ, нужна помощь, чтобы сориентироваться - сколько стоит по самому минимуму 1м2 в сданном новострое 1к ПБ, суперэконом. Состояние без отделки. Вторичка.
Инфа с сайтов застройщиков и с олх и тп не интересует, локация любая в черте города и ПБ. Любой застройщик.
Кто что знает более-менее достоверно (это самое главное условие). Ссылки и доказательства не требуются, верю на слово.
Заранее благодарен.
На окраинах Киева монолит эконом-класс с нормальным качеством 400$, при хреновом можно довести до 300-350.
Спасибо, может я не точно выразился - за сколько продается на вторичке сданный новострой по самому минимуму, не от застройщика, с доками, в состоянии отделки - голые стены. То есть, инвестор, получив на руки право собственности, продает 1к на ПБ. Может у кого-то есть инфа о таких предложениях?