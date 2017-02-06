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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1045104610471048

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 132
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:41

  slavek написав:
  rjkz написав:Народ, нужна помощь, чтобы сориентироваться - сколько стоит по самому минимуму 1м2 в сданном новострое 1к ПБ, суперэконом. Состояние без отделки. Вторичка.
Инфа с сайтов застройщиков и с олх и тп не интересует, локация любая в черте города и ПБ. Любой застройщик.
Кто что знает более-менее достоверно (это самое главное условие). Ссылки и доказательства не требуются, верю на слово.
Заранее благодарен.


На окраинах Киева монолит эконом-класс с нормальным качеством 400$, при хреновом можно довести до 300-350.


Спасибо, может я не точно выразился - за сколько продается на вторичке сданный новострой по самому минимуму, не от застройщика, с доками, в состоянии отделки - голые стены. То есть, инвестор, получив на руки право собственности, продает 1к на ПБ. Может у кого-то есть инфа о таких предложениях?
rjkz
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