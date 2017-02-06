Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Народ, нужна помощь, чтобы сориентироваться - сколько стоит по самому минимуму 1м2 в сданном новострое 1к ПБ, суперэконом. Состояние без отделки. Вторичка. Инфа с сайтов застройщиков и с олх и тп не интересует, локация любая в черте города и ПБ. Любой застройщик. Кто что знает более-менее достоверно (это самое главное условие). Ссылки и доказательства не требуются, верю на слово. Заранее благодарен.
На окраинах Киева монолит эконом-класс с нормальным качеством 400$, при хреновом можно довести до 300-350.
Спасибо, может я не точно выразился - за сколько продается на вторичке сданный новострой по самому минимуму, не от застройщика, с доками, в состоянии отделки - голые стены. То есть, инвестор, получив на руки право собственности, продает 1к на ПБ. Может у кого-то есть инфа о таких предложениях?
УЖОС для латентных форумных морд - арендаторы ищут 1к по 5 тыс. грн? Кому парить 1к за 12-13 тыс. гривен
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
rjkz написав:Народ, нужна помощь, чтобы сориентироваться - сколько стоит по самому минимуму 1м2 в сданном новострое 1к ПБ, суперэконом. Состояние без отделки. Вторичка. Инфа с сайтов застройщиков и с олх и тп не интересует, локация любая в черте города и ПБ. Любой застройщик. Кто что знает более-менее достоверно (это самое главное условие). Ссылки и доказательства не требуются, верю на слово. Заранее благодарен.
На окраинах Киева монолит эконом-класс с нормальным качеством 400$, при хреновом можно довести до 300-350.
Спасибо, может я не точно выразился - за сколько продается на вторичке сданный новострой по самому минимуму, не от застройщика, с доками, в состоянии отделки - голые стены. То есть, инвестор, получив на руки право собственности, продает 1к на ПБ. Может у кого-то есть инфа о таких предложениях?
Гы и где эти "форумные инвесторы" что скупили полпредложения Столицы в первых очередях и дома которые введены в эксплуатацию? Похоже кое-кто наврал что он инвестировал в "воздух" Столица, а их посты о "покупках" были направлены для поисков Аленей для загонки в бетон.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
rjkz написав:Народ, нужна помощь, чтобы сориентироваться - сколько стоит по самому минимуму 1м2 в сданном новострое 1к ПБ, суперэконом. Состояние без отделки. Вторичка. Инфа с сайтов застройщиков и с олх и тп не интересует, локация любая в черте города и ПБ. Любой застройщик. Кто что знает более-менее достоверно (это самое главное условие). Ссылки и доказательства не требуются, верю на слово. Заранее благодарен.
Посмотрите на олх Обуховскую. Это самое дно по ценам. Сделайте несколько звонков, может выберите полдня скататься посмотреть и будет вам информация из первых рук.
Судя по олх-у студии 28 метров там по 20-25. Стандартную 40-метровую однушку от хозяина увидел 34.
rjkz написав:Народ, нужна помощь, чтобы сориентироваться - сколько стоит по самому минимуму 1м2 в сданном новострое 1к ПБ, суперэконом. Состояние без отделки. Вторичка. Инфа с сайтов застройщиков и с олх и тп не интересует, локация любая в черте города и ПБ. Любой застройщик. Кто что знает более-менее достоверно (это самое главное условие). Ссылки и доказательства не требуются, верю на слово. Заранее благодарен.
Посмотрите на олх Обуховскую. Это самое дно по ценам. Сделайте несколько звонков, может выберите полдня скататься посмотреть и будет вам информация из первых рук.
Судя по олх-у студии 28 метров там по 20-25. Стандартную 40-метровую однушку от хозяина увидел 34.
Спасибо, это я так понимаю куе за хату, потому как недавно был введен в заблуждение - речь шла о грн за метр. То есть, там порядка 23 тгрн за 1м2?