Vlad442 написав:rjkz написав:Народ, нужна помощь, чтобы сориентироваться - сколько стоит по самому минимуму 1м2 в сданном новострое 1к ПБ, суперэконом. Состояние без отделки. Вторичка.
Инфа с сайтов застройщиков и с олх и тп не интересует, локация любая в черте города и ПБ. Любой застройщик.
Кто что знает более-менее достоверно (это самое главное условие). Ссылки и доказательства не требуются, верю на слово.
Заранее благодарен.
Посмотрите на олх Обуховскую. Это самое дно по ценам. Сделайте несколько звонков, может выберите полдня скататься посмотреть и будет вам информация из первых рук.
Судя по олх-у студии 28 метров там по 20-25. Стандартную 40-метровую однушку от хозяина увидел 34.
Спасибо, это я так понимаю куе за хату, потому как недавно был введен в заблуждение - речь шла о грн за метр. То есть, там порядка 23 тгрн за 1м2?