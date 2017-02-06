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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1045104610471048

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 132
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:40

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Народ, нужна помощь, чтобы сориентироваться - сколько стоит по самому минимуму 1м2 в сданном новострое 1к ПБ, суперэконом. Состояние без отделки. Вторичка.
Инфа с сайтов застройщиков и с олх и тп не интересует, локация любая в черте города и ПБ. Любой застройщик.
Кто что знает более-менее достоверно (это самое главное условие). Ссылки и доказательства не требуются, верю на слово.
Заранее благодарен.

Посмотрите на олх Обуховскую. Это самое дно по ценам. Сделайте несколько звонков, может выберите полдня скататься посмотреть и будет вам информация из первых рук.

Судя по олх-у студии 28 метров там по 20-25. Стандартную 40-метровую однушку от хозяина увидел 34.


Спасибо, это я так понимаю куе за хату, потому как недавно был введен в заблуждение - речь шла о грн за метр. То есть, там порядка 23 тгрн за 1м2?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Спасибо, это я так понимаю куе за хату

Да.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:05

Аренда 1к в ЖК Вонючка. Без мебели. 7000 грн. Однако. :|
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:37

  zahar_ написав:Аренда 1к в ЖК Вонючка. Без мебели. 7000 грн. Однако. :|
Зображення

Кухня доставила удовольствие. И что значит "можно поставить бойлер"? За 7кгрн он должен уже стоять. В общем со жлобремонтом можно 8,5 кгрн выставлять смело.

Аренда подростает
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:47

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Народ, нужна помощь, чтобы сориентироваться - сколько стоит по самому минимуму 1м2 в сданном новострое 1к ПБ, суперэконом. Состояние без отделки. Вторичка.
Инфа с сайтов застройщиков и с олх и тп не интересует, локация любая в черте города и ПБ. Любой застройщик.
Кто что знает более-менее достоверно (это самое главное условие). Ссылки и доказательства не требуются, верю на слово.
Заранее благодарен.

Посмотрите на олх Обуховскую. Это самое дно по ценам. Сделайте несколько звонков, может выберите полдня скататься посмотреть и будет вам информация из первых рук.

Судя по олх-у студии 28 метров там по 20-25. Стандартную 40-метровую однушку от хозяина увидел 34.


Э-э-э... больше ни у кого вариантов нет? :roll:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:06

  hume написав:
  zahar_ написав:Аренда 1к в ЖК Вонючка. Без мебели. 7000 грн. Однако. :|
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Кухня доставила удовольствие.

Специально для вас хьюм - стильные обои:) в кухне поближе.
Зображення
Зображення
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 01 кві, 2018 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:08

  rjkz написав:
Э-э-э... больше ни у кого вариантов нет? :roll:

Кристер град. Варшавский и соседи. Можно взять полноценную однушку (около 40 метров) 28 -30 у.е
Правда это переуступка перед сдачей.
В уже сданном доме покупатель автоматом попадает на 8,5% налогов.
Вариантов немного и они не дешевые. Всё хотят новострой.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:22

rjkz
Какая цель покупки и почему именно эконом первичка, хоть в общих чертах?
Даже при низких ценах на первичку стоимость ремонта соизмерима со стоимостью самой квартиры учитывая что в монолите даже стартового ремонта нет.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:25

  UA написав:
  rjkz написав:
Э-э-э... больше ни у кого вариантов нет? :roll:

Кристер град. Варшавский и соседи. Можно взять полноценную однушку (около 40 метров) 28 -30 у.е
Правда это переуступка перед сдачей.
В уже сданном доме покупатель автоматом попадает на 8,5% налогов.
Вариантов немного и они не дешевые. Всё хотят новострой.

Гы. Все это это где-то 3 тыс. покупателей.
А навес в сданых домах - по ценкам 50 тыс. квартир.
Реальных покупателей на порядок меньше. Дак что не расказывайте басни про все хотят купить.
Это шаромыги и хапуги застройщики хотят впарить навес подороже поэтому и выставляют объекты в час по чайной ложке. Хаты из навеса у них ведь во "второй кошелёк".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:51

  hume написав:
  zahar_ написав:Аренда 1к в ЖК Вонючка. Без мебели. 7000 грн. Однако. :|
Зображення

В общем со жлобремонтом можно 8,5 кгрн выставлять смело.

Чего мелочится надо за 10 тыс. грн выставлять.
Двери "работы мастера гамбса" чего-только стоят.
Зображення
Видовая. :wink:
Зображення
В общем арендодатель - мечта арендатора: сдаёт на 30% ниже рынка. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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