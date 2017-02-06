Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Народ, нужна помощь, чтобы сориентироваться - сколько стоит по самому минимуму 1м2 в сданном новострое 1к ПБ, суперэконом. Состояние без отделки. Вторичка. Инфа с сайтов застройщиков и с олх и тп не интересует, локация любая в черте города и ПБ. Любой застройщик. Кто что знает более-менее достоверно (это самое главное условие). Ссылки и доказательства не требуются, верю на слово. Заранее благодарен.
Посмотрите на олх Обуховскую. Это самое дно по ценам. Сделайте несколько звонков, может выберите полдня скататься посмотреть и будет вам информация из первых рук.
Судя по олх-у студии 28 метров там по 20-25. Стандартную 40-метровую однушку от хозяина увидел 34.
Спасибо, это я так понимаю куе за хату, потому как недавно был введен в заблуждение - речь шла о грн за метр. То есть, там порядка 23 тгрн за 1м2?
Аренда 1к в ЖК Вонючка. Без мебели. 7000 грн. Однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
rjkz написав:Народ, нужна помощь, чтобы сориентироваться - сколько стоит по самому минимуму 1м2 в сданном новострое 1к ПБ, суперэконом. Состояние без отделки. Вторичка. Инфа с сайтов застройщиков и с олх и тп не интересует, локация любая в черте города и ПБ. Любой застройщик. Кто что знает более-менее достоверно (это самое главное условие). Ссылки и доказательства не требуются, верю на слово. Заранее благодарен.
Посмотрите на олх Обуховскую. Это самое дно по ценам. Сделайте несколько звонков, может выберите полдня скататься посмотреть и будет вам информация из первых рук.
Судя по олх-у студии 28 метров там по 20-25. Стандартную 40-метровую однушку от хозяина увидел 34.
zahar_ написав:Аренда 1к в ЖК Вонючка. Без мебели. 7000 грн. Однако.
Кухня доставила удовольствие.
Специально для вас хьюм - стильные обои:) в кухне поближе.
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 01 кві, 2018 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
rjkz написав: Э-э-э... больше ни у кого вариантов нет?
Кристер град. Варшавский и соседи. Можно взять полноценную однушку (около 40 метров) 28 -30 у.е Правда это переуступка перед сдачей. В уже сданном доме покупатель автоматом попадает на 8,5% налогов. Вариантов немного и они не дешевые. Всё хотят новострой.
rjkz Какая цель покупки и почему именно эконом первичка, хоть в общих чертах? Даже при низких ценах на первичку стоимость ремонта соизмерима со стоимостью самой квартиры учитывая что в монолите даже стартового ремонта нет.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
rjkz написав: Э-э-э... больше ни у кого вариантов нет?
Кристер град. Варшавский и соседи. Можно взять полноценную однушку (около 40 метров) 28 -30 у.е Правда это переуступка перед сдачей. В уже сданном доме покупатель автоматом попадает на 8,5% налогов. Вариантов немного и они не дешевые. Всё хотят новострой.
Гы. Все это это где-то 3 тыс. покупателей. А навес в сданых домах - по ценкам 50 тыс. квартир. Реальных покупателей на порядок меньше. Дак что не расказывайте басни про все хотят купить. Это шаромыги и хапуги застройщики хотят впарить навес подороже поэтому и выставляют объекты в час по чайной ложке. Хаты из навеса у них ведь во "второй кошелёк".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Аренда 1к в ЖК Вонючка. Без мебели. 7000 грн. Однако.
В общем со жлобремонтом можно 8,5 кгрн выставлять смело.
Чего мелочится надо за 10 тыс. грн выставлять. Двери "работы мастера гамбса" чего-только стоят. Видовая. В общем арендодатель - мечта арендатора: сдаёт на 30% ниже рынка.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.