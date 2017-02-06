Додано: Нед 01 кві, 2018 10:22

rjkz

Какая цель покупки и почему именно эконом первичка, хоть в общих чертах?

Даже при низких ценах на первичку стоимость ремонта соизмерима со стоимостью самой квартиры учитывая что в монолите даже стартового ремонта нет.

Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...

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