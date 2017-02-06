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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:30
Прохожий написав:rjkz
Какая цель покупки и почему именно эконом первичка, хоть в общих чертах?
Даже при низких ценах на первичку стоимость ремонта соизмерима со стоимостью самой квартиры учитывая что в монолите даже стартового ремонта нет.
Ответил в ЛС.
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