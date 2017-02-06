Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:rjkz Какая цель покупки и почему именно эконом первичка, хоть в общих чертах? Даже при низких ценах на первичку стоимость ремонта соизмерима со стоимостью самой квартиры учитывая что в монолите даже стартового ремонта нет.
UA написав:По факту: Хотелки на аренду в новострое уходят в небо. Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам. Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках? 1. Спрос? 2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.
как шо разгоняет? спрос а вот откуда он, кто его формирует - это вопрос поинтереснее
Вот тоже не понятно. Одни знакомые получили офер в Испанию, другие в Польшу мылятся, третьи, четвертые и пятые в процессе длительного путешествия в Канаду, еще одним резко понадобилось срочно английский выучить (наверное, чтобы лучше снимать ). Очевидно, все они и формируют спрос на аренду, хотя у всех как минимум одна хата есть, а у двух точно в аренде еще.
Если серьезно, то думаю, что не в выросшем спросе дело, а в том, что многие работодатели вынуждены были поднять зарплаты, что повысило платежеспособность арендаторов, но аудитория выше не стала как минимум.
так Держстат уже рісує 12Кгрн з.п. по Києву, ось і оренда підтягується в ціні до росту доходів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
rjkz написав: Э-э-э... больше ни у кого вариантов нет?
Кристер град. Варшавский и соседи. Можно взять полноценную однушку (около 40 метров) 28 -30 у.е Правда это переуступка перед сдачей. В уже сданном доме покупатель автоматом попадает на 8,5% налогов. Вариантов немного и они не дешевые. Всё хотят новострой.
Отминусуйте военный налог. За пару лет пару раз был свидетелем продажи вторички, 1,5% платится по желанию, если что, то налоговая найдёт вас сама.
zahar_ написав:Аренда комнаты за 2500 в 10 мин. ходьбы от метро
И к чему это здесь?
1. Хорошая цена сдачи для объекта в 10 мин. ходьбы до метро. 2. Подтверждает слова флаймена что "кімнати" долларах подешевели.
оренда кімнати в Бучі осінню була 2200 грн., + окремо опалення 300 грн. в осінньо-весняний сезон,
2500 разом із комунальними?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.