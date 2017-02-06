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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1046104710481049

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 132
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:30

  Прохожий написав:rjkz
Какая цель покупки и почему именно эконом первичка, хоть в общих чертах?
Даже при низких ценах на первичку стоимость ремонта соизмерима со стоимостью самой квартиры учитывая что в монолите даже стартового ремонта нет.


Ответил в ЛС.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:07

  rjkz написав:
  kingkongovets написав:
  UA написав:По факту:
Хотелки на аренду в новострое уходят в небо.
Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам.
Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках?
1. Спрос?
2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.


как шо разгоняет? спрос
а вот откуда он, кто его формирует - это вопрос поинтереснее


Вот тоже не понятно.
Одни знакомые получили офер в Испанию, другие в Польшу мылятся, третьи, четвертые и пятые в процессе длительного путешествия в Канаду, еще одним резко понадобилось срочно английский выучить (наверное, чтобы лучше снимать :lol: ). Очевидно, все они и формируют спрос на аренду, хотя у всех как минимум одна хата есть, а у двух точно в аренде еще.

Если серьезно, то думаю, что не в выросшем спросе дело, а в том, что многие работодатели вынуждены были поднять зарплаты, что повысило платежеспособность арендаторов, но аудитория выше не стала как минимум.

так Держстат уже рісує 12Кгрн з.п. по Києву,
ось і оренда підтягується в ціні до росту доходів
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:36

  UA написав:
  rjkz написав:
Э-э-э... больше ни у кого вариантов нет? :roll:

Кристер град. Варшавский и соседи. Можно взять полноценную однушку (около 40 метров) 28 -30 у.е
Правда это переуступка перед сдачей.
В уже сданном доме покупатель автоматом попадает на 8,5% налогов.
Вариантов немного и они не дешевые. Всё хотят новострой.

Отминусуйте военный налог. За пару лет пару раз был свидетелем продажи вторички, 1,5% платится по желанию, если что, то налоговая найдёт вас сама.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:06

  zahar_ написав:
  Faceless написав:
zahar_ написав:Аренда комнаты за 2500 в 10 мин. ходьбы от метро
Зображення
И к чему это здесь?

1. Хорошая цена сдачи для объекта в 10 мин. ходьбы до метро.
2. Подтверждает слова флаймена что "кімнати" долларах подешевели.

оренда кімнати в Бучі осінню була 2200 грн., + окремо опалення 300 грн. в осінньо-весняний сезон,

2500 разом із комунальними?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:35

  flyman написав:оренда кімнати в Бучі осінню була 2200 грн., + окремо опалення 300 грн. в осінньо-весняний сезон,

2500 разом із комунальними?

2200 за Бучу, ничего себе.
И ещё 2200 на дорогу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:42

  kingkongovets написав:
antey1969 написав:
  richbitch написав:
Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?

Паспорт Канады(программа для специалистов, только язык подучить надо было, реального стажа у технарей и так хватало), Германии(по еврейской программе уезжали, сходу 400 марок пособия и курсы немецкого, оплаченного государством) или Штатов(Грин Карт).
Прикиньте, те кто тогда уехал молодым, ни грамма не жалеют


могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ноги
то же самое и с теми кто уехал в израиловку или сша
те кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту

двоюродний дядько зразу після розвалу СРСР продав квартиру на Троєщині та виїхав із сім"єю (жінка і син) в Австралію до тітки (не вернулася в СРСР після гастарбайтерства на Дойтчлянд). Наразі там має 5 об"єктів нерухомості, які здаються в оренду і покривають проживання і іпотеку. Крім того, ростуть в ціні.
Вертатися не збирався ні до ВФЯ, ні під час, ні після..

Хватить гнать пургу.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:39

  hume написав:
  flyman написав:оренда кімнати в Бучі осінню була 2200 грн., + окремо опалення 300 грн. в осінньо-весняний сезон,

2500 разом із комунальними?

2200 за Бучу, ничего себе.
И ещё 2200 на дорогу :mrgreen:

місячний проїзний квиток на електричку 208 грн., на метро 190 грн, тобто на дорогу 400 грн.
З ПОХа за метро теж тре платити, до речі.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:48

  flyman написав:
  hume написав:
  flyman написав:оренда кімнати в Бучі осінню була 2200 грн., + окремо опалення 300 грн. в осінньо-весняний сезон,

2500 разом із комунальними?

2200 за Бучу, ничего себе.
И ещё 2200 на дорогу :mrgreen:

місячний проїзний квиток на електричку 208 грн., на метро 190 грн, тобто на дорогу 400 грн.
З ПОХа за метро теж тре платити, до речі.

рейковий транспорт руліт
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