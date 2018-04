Додано: Нед 01 кві, 2018 19:36

flyman написав: kingkongovets написав: antey1969 написав: [quote="4330206:richbitch"]



Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?

Паспорт Канады(программа для специалистов, только язык подучить надо было, реального стажа у технарей и так хватало), Германии(по еврейской программе уезжали, сходу 400 марок пособия и курсы немецкого, оплаченного государством) или Штатов(Грин Карт).

Прикиньте, те кто тогда уехал молодым, ни грамма не жалеют Паспорт Канады(программа для специалистов, только язык подучить надо было, реального стажа у технарей и так хватало), Германии(по еврейской программе уезжали, сходу 400 марок пособия и курсы немецкого, оплаченного государством) или Штатов(Грин Карт).Прикиньте,



могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ноги

то же самое и с теми кто уехал в израиловку или сша

те кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ногито же самое и с теми кто уехал в израиловку или сшате кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту

двоюродний дядько зразу після розвалу СРСР продав квартиру на Троєщині та виїхав із сім"єю (жінка і син) в Австралію до тітки (не вернулася в СРСР після гастарбайтерства на Дойтчлянд). Наразі там має 5 об"єктів нерухомості, які здаються в оренду і покривають проживання і іпотеку. Крім того, ростуть в ціні.

Вертатися не збирався ні до ВФЯ, ні під час, ні після..



Хватить гнать пургу.[/quote]



но ты тем не менее вернулся и лепишь из говна и палок ремонт в своем подвале

почему?

пургу про телепорты и оточення оставь для альтернативно одаренных двоюродний дядько зразу після розвалу СРСР продав квартиру на Троєщині та виїхав із сім"єю (жінка і син) в Австралію до тітки (не вернулася в СРСР після гастарбайтерства на Дойтчлянд). Наразі там має 5 об"єктів нерухомості, які здаються в оренду і покривають проживання і іпотеку. Крім того, ростуть в ціні.Вертатися не збирався ні до ВФЯ, ні під час, ні після..Хватить гнать пургу.[/quote]но ты тем не менее вернулся и лепишь из говна и палок ремонт в своем подвалепочему?пургу про телепорты и оточення оставь для альтернативно одаренных

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.