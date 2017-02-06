Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:rjkz Какая цель покупки и почему именно эконом первичка, хоть в общих чертах? Даже при низких ценах на первичку стоимость ремонта соизмерима со стоимостью самой квартиры учитывая что в монолите даже стартового ремонта нет.
UA написав:По факту: Хотелки на аренду в новострое уходят в небо. Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам. Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках? 1. Спрос? 2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.
как шо разгоняет? спрос а вот откуда он, кто его формирует - это вопрос поинтереснее
Вот тоже не понятно. Одни знакомые получили офер в Испанию, другие в Польшу мылятся, третьи, четвертые и пятые в процессе длительного путешествия в Канаду, еще одним резко понадобилось срочно английский выучить (наверное, чтобы лучше снимать ). Очевидно, все они и формируют спрос на аренду, хотя у всех как минимум одна хата есть, а у двух точно в аренде еще.
Если серьезно, то думаю, что не в выросшем спросе дело, а в том, что многие работодатели вынуждены были поднять зарплаты, что повысило платежеспособность арендаторов, но аудитория выше не стала как минимум.
так Держстат уже рісує 12Кгрн з.п. по Києву, ось і оренда підтягується в ціні до росту доходів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
rjkz написав: Э-э-э... больше ни у кого вариантов нет?
Кристер град. Варшавский и соседи. Можно взять полноценную однушку (около 40 метров) 28 -30 у.е Правда это переуступка перед сдачей. В уже сданном доме покупатель автоматом попадает на 8,5% налогов. Вариантов немного и они не дешевые. Всё хотят новострой.
Отминусуйте военный налог. За пару лет пару раз был свидетелем продажи вторички, 1,5% платится по желанию, если что, то налоговая найдёт вас сама.
zahar_ написав:Аренда комнаты за 2500 в 10 мин. ходьбы от метро
И к чему это здесь?
1. Хорошая цена сдачи для объекта в 10 мин. ходьбы до метро. 2. Подтверждает слова флаймена что "кімнати" долларах подешевели.
оренда кімнати в Бучі осінню була 2200 грн., + окремо опалення 300 грн. в осінньо-весняний сезон,
2500 разом із комунальними?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
richbitch написав: Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?
Паспорт Канады(программа для специалистов, только язык подучить надо было, реального стажа у технарей и так хватало), Германии(по еврейской программе уезжали, сходу 400 марок пособия и курсы немецкого, оплаченного государством) или Штатов(Грин Карт). Прикиньте, те кто тогда уехал молодым, ни грамма не жалеют
могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ноги то же самое и с теми кто уехал в израиловку или сша те кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту
двоюродний дядько зразу після розвалу СРСР продав квартиру на Троєщині та виїхав із сім"єю (жінка і син) в Австралію до тітки (не вернулася в СРСР після гастарбайтерства на Дойтчлянд). Наразі там має 5 об"єктів нерухомості, які здаються в оренду і покривають проживання і іпотеку. Крім того, ростуть в ціні. Вертатися не збирався ні до ВФЯ, ні під час, ні після..
Хватить гнать пургу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:оренда кімнати в Бучі осінню була 2200 грн., + окремо опалення 300 грн. в осінньо-весняний сезон,
2500 разом із комунальними?
2200 за Бучу, ничего себе. И ещё 2200 на дорогу
місячний проїзний квиток на електричку 208 грн., на метро 190 грн, тобто на дорогу 400 грн. З ПОХа за метро теж тре платити, до речі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?
Паспорт Канады(программа для специалистов, только язык подучить надо было, реального стажа у технарей и так хватало), Германии(по еврейской программе уезжали, сходу 400 марок пособия и курсы немецкого, оплаченного государством) или Штатов(Грин Карт). Прикиньте, те кто тогда уехал молодым, ни грамма не жалеют
могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ноги то же самое и с теми кто уехал в израиловку или сша те кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту
двоюродний дядько зразу після розвалу СРСР продав квартиру на Троєщині та виїхав із сім"єю (жінка і син) в Австралію до тітки (не вернулася в СРСР після гастарбайтерства на Дойтчлянд). Наразі там має 5 об"єктів нерухомості, які здаються в оренду і покривають проживання і іпотеку. Крім того, ростуть в ціні. Вертатися не збирався ні до ВФЯ, ні під час, ні після..
Хватить гнать пургу.[/quote]
но ты тем не менее вернулся и лепишь из говна и палок ремонт в своем подвале почему? пургу про телепорты и оточення оставь для альтернативно одаренных
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ноги то же самое и с теми кто уехал в израиловку или сша те кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту
двоюродний дядько зразу після розвалу СРСР продав квартиру на Троєщині та виїхав із сім"єю (жінка і син) в Австралію до тітки (не вернулася в СРСР після гастарбайтерства на Дойтчлянд). Наразі там має 5 об"єктів нерухомості, які здаються в оренду і покривають проживання і іпотеку. Крім того, ростуть в ціні. Вертатися не збирався ні до ВФЯ, ні під час, ні після..
Хватить гнать пургу.
но ты тем не менее вернулся и лепишь из говна и палок ремонт в своем подвале почему? пургу про телепорты и оточення оставь для альтернативно одаренных
значить, маю певні справи для вирішення. запропонують, щось путнє, напр. 100К в Мюнхен - буду телепортуватися до нього.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.