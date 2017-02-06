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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1047104810491050

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 132
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:запропонують, щось путнє, напр. 100К в Мюнхен - буду телепортуватися до нього.

та лучшэ вжэ паяй трубы у подвали, хфантазер
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 07:43

могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ноги
то же самое и с теми кто уехал в израиловку или сша
те кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на :roll: всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту[/quote]
двоюродний дядько зразу після розвалу СРСР продав квартиру на Троєщині та виїхав із сім"єю (жінка і син) в Австралію до тітки (не вернулася в СРСР після гастарбайтерства на Дойтчлянд). Наразі там має 5 об"єктів нерухомості, які здаються в оренду і покривають проживання і іпотеку. Крім того, ростуть в ціні.
Вертатися не збирався ні до ВФЯ, ні під час, ні після..

Хватить гнать пургу.[/quote]

но ты тем не менее вернулся и лепишь из говна и палок ремонт в своем подвале
почему?
пургу про телепорты и оточення оставь для альтернативно одаренных[/quote]
значить, маю певні справи для вирішення.
запропонують, щось путнє, напр. 100К в Мюнхен - буду телепортуватися до нього.[/quote]

а какой квалификацией надо обладать, чтобы предложили 100к?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:28

  flyman написав:значить, маю певні справи для вирішення.
запропонують, щось путнє, напр. 100К в Мюнхен - буду телепортуватися до нього.


А не предложат будет и дальше мастерить из овна и палок Полуподвал в ипенях ипений...

Зачетный юмор!
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...як мають виглядати кухні для орендарів, щоб можна було побільше бабла зрубати? - може так:
https://dom.ria.com/uk/realty-dolgosroc ... 41396.html
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:31

  Долярчик написав:...як мають виглядати кухні для орендарів, щоб можна було побільше бабла зрубати? - може так:
https://dom.ria.com/uk/realty-dolgosroc ... 41396.html

Поверх: цокольний ?
фото ніби з балкона.
Да і квартира у Львові....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:46

  Долярчик написав:...як мають виглядати кухні для орендарів, щоб можна було побільше бабла зрубати? - може так:
https://dom.ria.com/uk/realty-dolgosroc ... 41396.html

Тотально отсутствующий вкус.
Сверху гофра, снизу нью йорк - некий баланс найден.
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