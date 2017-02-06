та лучшэ вжэ паяй трубы у подвали, хфантазер
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 кві, 2018 21:53
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
та лучшэ вжэ паяй трубы у подвали, хфантазер
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 02 кві, 2018 07:43
могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ноги
то же самое и с теми кто уехал в израиловку или сша
те кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту[/quote]
двоюродний дядько зразу після розвалу СРСР продав квартиру на Троєщині та виїхав із сім"єю (жінка і син) в Австралію до тітки (не вернулася в СРСР після гастарбайтерства на Дойтчлянд). Наразі там має 5 об"єктів нерухомості, які здаються в оренду і покривають проживання і іпотеку. Крім того, ростуть в ціні.
Вертатися не збирався ні до ВФЯ, ні під час, ні після..
Хватить гнать пургу.[/quote]
но ты тем не менее вернулся и лепишь из говна и палок ремонт в своем подвале
почему?
пургу про телепорты и оточення оставь для альтернативно одаренных[/quote]
значить, маю певні справи для вирішення.
запропонують, щось путнє, напр. 100К в Мюнхен - буду телепортуватися до нього.[/quote]
а какой квалификацией надо обладать, чтобы предложили 100к?
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:28
А не предложат будет и дальше мастерить из овна и палок Полуподвал в ипенях ипений...
Зачетный юмор!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...як мають виглядати кухні для орендарів, щоб можна було побільше бабла зрубати? - може так:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:31
Поверх: цокольний ?
фото ніби з балкона.
Да і квартира у Львові....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:46
Тотально отсутствующий вкус.
Сверху гофра, снизу нью йорк - некий баланс найден.
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:45
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Кто как думает, есть ли смысл вытяжки в кухне с электрической варочной поверхностью?
В домах с газом вытяжка должна быть, иначе будет налет от сгорания газа. Тут же такой проблемы нет. Запах от готовки, пар? Разница между вытяжкой над плитой и стандартной вытяжкой (может с вентилятором) будет незначительная.
Есть ли смысл ее покупать, возиться с монтажом, занимать место, которого никогда не бывает много? Насколько арендаторы будут обращать внимание на отсутствие этого девайса, если квартира не студия?
Квартира под аренду должна быть более броской, запоминающейся, с изюминкой. В идеале чтобы люди из деревни сказали "вау, вот это настоящее евро".
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:52
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
В цоколе - думаю есть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:55
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
неужели?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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