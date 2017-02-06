Додано: Пон 02 кві, 2018 07:43

могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ногито же самое и с теми кто уехал в израиловку или сшате кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и навсем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту[/quote]двоюродний дядько зразу після розвалу СРСР продав квартиру на Троєщині та виїхав із сім"єю (жінка і син) в Австралію до тітки (не вернулася в СРСР після гастарбайтерства на Дойтчлянд). Наразі там має 5 об"єктів нерухомості, які здаються в оренду і покривають проживання і іпотеку. Крім того, ростуть в ціні.Вертатися не збирався ні до ВФЯ, ні під час, ні після..Хватить гнать пургу.[/quote]но ты тем не менее вернулся и лепишь из говна и палок ремонт в своем подвалепочему?пургу про телепорты и оточення оставь для альтернативно одаренных[/quote]значить, маю певні справи для вирішення.запропонують, щось путнє, напр. 100К в Мюнхен - буду телепортуватися до нього.[/quote]а какой квалификацией надо обладать, чтобы предложили 100к?