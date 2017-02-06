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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:09
hume написав:
Сделать можно просто, в скандинавском стиле и всё. На том примере тотальный пздц. синий, красный, розовый и тд
. Я до сих пор не могу понять, ну ладно там ремонты 2000х, так сказать пост нищебродское время,но на дворе 2018 г. Интернет уже у всех в телефонах, дизайнерские журналы выпадают с полок, китайские реплики известных брендов. Но нет же, сэкономили даже на изголовье кровати, не считайте арендаторов идиотами.
А Владу442му нравится, самое оно!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:19
hume написав:
Интернет уже у всех в телефонах, дизайнерские журналы выпадают с полок
Есть 10% эстетов, есть 90% народа, который никогда не слышал о дизайне интерьера. А среди арендаторов таких 95.
Теперь философский вопрос. Следовать своим вкусам и делать невзрачный скандинавский стиль, или вкусам целевой аудитории и делать более ярко.
Смотришь олх - блеклые фото не цепляют. Может там стиль как у английской королевы, для продать трудней.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:20
Прохожий написав:
А Владу442му нравится, самое оно!
Алкаш, может поставишь меня в игнор и не будешь засирать ветку своими тупыми комментами?
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Vlad442
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