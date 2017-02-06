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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1048104910501051

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 133
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Сделать можно просто, в скандинавском стиле и всё. На том примере тотальный пздц. синий, красный, розовый и тд. Я до сих пор не могу понять, ну ладно там ремонты 2000х, так сказать пост нищебродское время,но на дворе 2018 г. Интернет уже у всех в телефонах, дизайнерские журналы выпадают с полок, китайские реплики известных брендов. Но нет же, сэкономили даже на изголовье кровати, не считайте арендаторов идиотами.

А Владу442му нравится, самое оно! :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Интернет уже у всех в телефонах, дизайнерские журналы выпадают с полок

Есть 10% эстетов, есть 90% народа, который никогда не слышал о дизайне интерьера. А среди арендаторов таких 95.
Теперь философский вопрос. Следовать своим вкусам и делать невзрачный скандинавский стиль, или вкусам целевой аудитории и делать более ярко.
Смотришь олх - блеклые фото не цепляют. Может там стиль как у английской королевы, для продать трудней.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Прохожий написав:А Владу442му нравится, самое оно!

Алкаш, может поставишь меня в игнор и не будешь засирать ветку своими тупыми комментами?
Vlad442
 
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