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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:09
hume написав:
Сделать можно просто, в скандинавском стиле и всё. На том примере тотальный пздц. синий, красный, розовый и тд
. Я до сих пор не могу понять, ну ладно там ремонты 2000х, так сказать пост нищебродское время,но на дворе 2018 г. Интернет уже у всех в телефонах, дизайнерские журналы выпадают с полок, китайские реплики известных брендов. Но нет же, сэкономили даже на изголовье кровати, не считайте арендаторов идиотами.
А Владу442му нравится, самое оно!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:19
hume написав:
Интернет уже у всех в телефонах, дизайнерские журналы выпадают с полок
Есть 10% эстетов, есть 90% народа, который никогда не слышал о дизайне интерьера. А среди арендаторов таких 95.
Теперь философский вопрос. Следовать своим вкусам и делать невзрачный скандинавский стиль, или вкусам целевой аудитории и делать более ярко.
Смотришь олх - блеклые фото не цепляют. Может там стиль как у английской королевы, для продать трудней.
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Vlad442
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Додано: Пон 02 кві, 2018 19:10
Vlad442 написав:
Теперь философский вопрос. Следовать своим вкусам и делать невзрачный скандинавский стиль, или вкусам целевой аудитории и делать более ярко.
Сделать нужно так, чтоб нравился всем, конечно же тотальный монохром не нужно тоже. Откуда вам знать что нравится всем арендаторам?
Мне ну очень часто попадались арендаторы, которые приходили в шоке от увиденных квартир с красными кухнями, зелёными спальнями, и синими с/у с брачными играми дельфинов в виде вставки.
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hume
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