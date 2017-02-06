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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1048104910501051

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 133
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Сделать можно просто, в скандинавском стиле и всё. На том примере тотальный пздц. синий, красный, розовый и тд. Я до сих пор не могу понять, ну ладно там ремонты 2000х, так сказать пост нищебродское время,но на дворе 2018 г. Интернет уже у всех в телефонах, дизайнерские журналы выпадают с полок, китайские реплики известных брендов. Но нет же, сэкономили даже на изголовье кровати, не считайте арендаторов идиотами.

А Владу442му нравится, самое оно! :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Интернет уже у всех в телефонах, дизайнерские журналы выпадают с полок

Есть 10% эстетов, есть 90% народа, который никогда не слышал о дизайне интерьера. А среди арендаторов таких 95.
Теперь философский вопрос. Следовать своим вкусам и делать невзрачный скандинавский стиль, или вкусам целевой аудитории и делать более ярко.
Смотришь олх - блеклые фото не цепляют. Может там стиль как у английской королевы, для продать трудней.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:10

  Vlad442 написав:Теперь философский вопрос. Следовать своим вкусам и делать невзрачный скандинавский стиль, или вкусам целевой аудитории и делать более ярко.

Сделать нужно так, чтоб нравился всем, конечно же тотальный монохром не нужно тоже. Откуда вам знать что нравится всем арендаторам?

Мне ну очень часто попадались арендаторы, которые приходили в шоке от увиденных квартир с красными кухнями, зелёными спальнями, и синими с/у с брачными играми дельфинов в виде вставки.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:45

  hume написав:
  Vlad442 написав:Теперь философский вопрос. Следовать своим вкусам и делать невзрачный скандинавский стиль, или вкусам целевой аудитории и делать более ярко.

Сделать нужно так, чтоб нравился всем, конечно же тотальный монохром не нужно тоже. Откуда вам знать что нравится всем арендаторам?

Мне ну очень часто попадались арендаторы, которые приходили в шоке от увиденных квартир с красными кухнями, зелёными спальнями, и синими с/у с брачными играми дельфинов в виде вставки.

Вы ущербный :D
А вот рагулям нравится "ярко, стильно, молодежно", причем как рагулям с деньгами так и рагулям-нищебродам, и это жизненный факт.
Проблема в том что Вы дискутируете с представителем сегмента в котором 95% рагулей(арендаторов и арендодателей), отсюда и когнитивный диссонанс...

ЗЫ: кстати когда заезжаю в эпик за мелочевкой ловлю себя на мысли что их ассортимент как раз в основном и заточен на "массовый сегмент", 95%...
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 02 кві, 2018 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:41

  Frant написав:Орендари КРЖН???

"Просто интересно.

Не знаю, как в других городах, но в Киеве появилось очень много российских молодых бизнесменов, возраст до 40. Дело в том, что россиян по своеобразному говору можно отличить практически безошибочно. Так вот.


По ходу это криптомайнеры, переводят свот активы в теплое место из под запретов в рашке.
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