Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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hume написав:Сделать можно просто, в скандинавском стиле и всё. На том примере тотальный пздц. синий, красный, розовый и тд. Я до сих пор не могу понять, ну ладно там ремонты 2000х, так сказать пост нищебродское время,но на дворе 2018 г. Интернет уже у всех в телефонах, дизайнерские журналы выпадают с полок, китайские реплики известных брендов. Но нет же, сэкономили даже на изголовье кровати, не считайте арендаторов идиотами.
А Владу442му нравится, самое оно!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
hume написав:Интернет уже у всех в телефонах, дизайнерские журналы выпадают с полок
Есть 10% эстетов, есть 90% народа, который никогда не слышал о дизайне интерьера. А среди арендаторов таких 95. Теперь философский вопрос. Следовать своим вкусам и делать невзрачный скандинавский стиль, или вкусам целевой аудитории и делать более ярко. Смотришь олх - блеклые фото не цепляют. Может там стиль как у английской королевы, для продать трудней.
Vlad442 написав:Теперь философский вопрос. Следовать своим вкусам и делать невзрачный скандинавский стиль, или вкусам целевой аудитории и делать более ярко.
Сделать нужно так, чтоб нравился всем, конечно же тотальный монохром не нужно тоже. Откуда вам знать что нравится всем арендаторам?
Мне ну очень часто попадались арендаторы, которые приходили в шоке от увиденных квартир с красными кухнями, зелёными спальнями, и синими с/у с брачными играми дельфинов в виде вставки.
Вы ущербный А вот рагулям нравится "ярко, стильно, молодежно", причем как рагулям с деньгами так и рагулям-нищебродам, и это жизненный факт. Проблема в том что Вы дискутируете с представителем сегмента в котором 95% рагулей(арендаторов и арендодателей), отсюда и когнитивный диссонанс...
ЗЫ: кстати когда заезжаю в эпик за мелочевкой ловлю себя на мысли что их ассортимент как раз в основном и заточен на "массовый сегмент", 95%...
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 02 кві, 2018 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Не знаю, как в других городах, но в Киеве появилось очень много российских молодых бизнесменов, возраст до 40. Дело в том, что россиян по своеобразному говору можно отличить практически безошибочно. Так вот.
Сегодня это бородатые хипстеры в цветных вязаных шапочках, драных джинсах и куртках-парках, с дорогущими гаджетами и кучами налички. Именно налички.
Проживают в Рэдиссонах и Холидей Инн, либо в дорогих съемных апартаментах жк вроде "Новопечерские липки".
Передвигаются строго на такси, и обязательно в сопровождении местных тощих ассистенток. При чём да, именно ассистенток, таскающих сумки с ноутами, организовывающих встречи и разговаривающих одновременно по двум телефонам.
Они, судя по поверхностным наблюдениям, совместно с местными друзьями скупают недвижимость, к примеру, в киевских промзонах, и устраивают там такие себе закрытые бизнес хабы, ориентированные напреимущественно на IT. Почему у них при этом наличка, не понятно.
Это так, не более, чем наблюдение. Они освоили украинский, хоть и с своеобразным акцентом, и иногда даже с кем-то на нем общаются. Это режет слух и странно, но такое имеет место.
В общем, Украина для многих отличный камуфляж и источник человеческих ресурсов для успешного выхода на американский и европейский рынки.
Что это даст Украине? Интеграцию IT бизнеса с российским капиталом. Это прежде всего. Пока масштабы ещё не угрожающие, но они уже очень значительны.
Мне лично это не нравится. Но пока рано делать выводы. Понаблюдаем."
Не знаю, как в других городах, но в Киеве появилось очень много российских молодых бизнесменов, возраст до 40. Дело в том, что россиян по своеобразному говору можно отличить практически безошибочно. Так вот.
По ходу это криптомайнеры, переводят свот активы в теплое место из под запретов в рашке.