Додано: Пон 02 кві, 2018 20:46

Орендари КРЖН???"Просто интересно.Так вот.Сегодня это бородатые хипстеры в цветных вязаных шапочках, драных джинсах и куртках-парках, с дорогущими гаджетами и кучами налички. Именно налички.Проживают в Рэдиссонах и Холидей Инн, либо в дорогих съемных апартаментах жк вроде "Новопечерские липки".Передвигаются строго на такси, и обязательно в сопровождении местных тощих ассистенток. При чём да, именно ассистенток, таскающих сумки с ноутами, организовывающих встречи и разговаривающих одновременно по двум телефонам.Они, судя по поверхностным наблюдениям, совместно с местными друзьями скупают недвижимость, к примеру, в киевских промзонах, и устраивают там такие себе закрытые бизнес хабы, ориентированные напреимущественно на IT. Почему у них при этом наличка, не понятно.Это так, не более, чем наблюдение. Они освоили украинский, хоть и с своеобразным акцентом, и иногда даже с кем-то на нем общаются. Это режет слух и странно, но такое имеет место.В общем, Украина для многих отличный камуфляж и источник человеческих ресурсов для успешного выхода на американский и европейский рынки.Что это даст Украине? Интеграцию IT бизнеса с российским капиталом. Это прежде всего. Пока масштабы ещё не угрожающие, но они уже очень значительны.Мне лично это не нравится. Но пока рано делать выводы. Понаблюдаем."