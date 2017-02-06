Додано: Пон 02 кві, 2018 22:31

Народ, о чем вы?Я в 2008 сделал ремонт - там дизайнер даже на улице к подъезду не походил. Сделал более-менее качественный ремонт в том что было. Никаких гипсокартонных изващений, никаких излишеств - простой неброский ремонт с основой "под себя" на всякий случай.Квартира сдается по цене аналогичных в доме. С дизайном, без дизайна - цена одна.Люди живут по несколько лет - никто из-за дизайна не съехал. На просмотре за все время только одна дамочка выразила неудовольствие отсутствием стиля. Ну так вселились другие. А она сняла сталинку на пр-те Победы с ремонтом "папахатаму"Так за 10 лет модность стиля поменялась. И шо? Тому кто сделал модный 10 лет назад ремонт - лепить лофт? А через пару лет лофт отойдет - переделывать?Мы все тут не дети и понимаем - во всем должен быть экономический смысл. Какой смысл в стилях и излишествах, если через несколько лет они будут ясно орать "ЭТОТ РЕМОНТ СДЕЛАН 10 ЛЕТ НАЗАД!". Чел, которому трендевость важна не станет селиться в морально устаревший дизайн. А тот, которому это по барабану заселится и без дизайна вообще."Так навищо платити бильше?" (с)У нас ведь не те расценки, чтобы иметь возможность следить за модными тенденциями.