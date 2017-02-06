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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:09
hume написав:
Сделать можно просто, в скандинавском стиле и всё. На том примере тотальный пздц. синий, красный, розовый и тд
. Я до сих пор не могу понять, ну ладно там ремонты 2000х, так сказать пост нищебродское время,но на дворе 2018 г. Интернет уже у всех в телефонах, дизайнерские журналы выпадают с полок, китайские реплики известных брендов. Но нет же, сэкономили даже на изголовье кровати, не считайте арендаторов идиотами.
А Владу442му нравится, самое оно!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:19
hume написав:
Интернет уже у всех в телефонах, дизайнерские журналы выпадают с полок
Есть 10% эстетов, есть 90% народа, который никогда не слышал о дизайне интерьера. А среди арендаторов таких 95.
Теперь философский вопрос. Следовать своим вкусам и делать невзрачный скандинавский стиль, или вкусам целевой аудитории и делать более ярко.
Смотришь олх - блеклые фото не цепляют. Может там стиль как у английской королевы, для продать трудней.
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Vlad442
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Додано: Пон 02 кві, 2018 19:10
Vlad442 написав:
Теперь философский вопрос. Следовать своим вкусам и делать невзрачный скандинавский стиль, или вкусам целевой аудитории и делать более ярко.
Сделать нужно так, чтоб нравился всем, конечно же тотальный монохром не нужно тоже. Откуда вам знать что нравится всем арендаторам?
Мне ну очень часто попадались арендаторы, которые приходили в шоке от увиденных квартир с красными кухнями, зелёными спальнями, и синими с/у с брачными играми дельфинов в виде вставки.
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hume
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Додано: Пон 02 кві, 2018 20:45
hume написав: Vlad442 написав:
Теперь философский вопрос. Следовать своим вкусам и делать невзрачный скандинавский стиль, или вкусам целевой аудитории и делать более ярко.
Сделать нужно так, чтоб нравился всем, конечно же тотальный монохром не нужно тоже. Откуда вам знать что нравится всем арендаторам? Мне ну очень часто попадались арендаторы, которые приходили в шоке от увиденных квартир с красными кухнями, зелёными спальнями, и синими с/у с брачными играми дельфинов в виде вставки
.
Вы ущербный
А вот рагулям нравится "ярко, стильно, молодежно", причем как рагулям с деньгами так и рагулям-нищебродам, и это жизненный факт.
Проблема в том что Вы дискутируете с представителем сегмента в котором 95% рагулей(арендаторов и арендодателей), отсюда и когнитивный диссонанс...
ЗЫ: кстати когда заезжаю в эпик за мелочевкой ловлю себя на мысли что их ассортимент как раз в основном и заточен на "массовый сегмент", 95%...
Востаннє редагувалось Прохожий
в Пон 02 кві, 2018 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:41
Frant написав:
Орендари КРЖН???
"Просто интересно.Не знаю, как в других городах, но в Киеве появилось очень много российских молодых бизнесменов, возраст до 40. Дело в том, что россиян по своеобразному говору можно отличить практически безошибочно.
Так вот.
По ходу это криптомайнеры, переводят свот активы в теплое место из под запретов в рашке.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 22:31
Народ, о чем вы?
Я в 2008 сделал ремонт - там дизайнер даже на улице к подъезду не походил. Сделал более-менее качественный ремонт в том что было. Никаких гипсокартонных изващений, никаких излишеств - простой неброский ремонт с основой "под себя" на всякий случай.
Квартира сдается по цене аналогичных в доме. С дизайном, без дизайна - цена одна.
Люди живут по несколько лет - никто из-за дизайна не съехал. На просмотре за все время только одна дамочка выразила неудовольствие отсутствием стиля. Ну так вселились другие. А она сняла сталинку на пр-те Победы с ремонтом "папахатаму"
.
Так за 10 лет модность стиля поменялась. И шо? Тому кто сделал модный 10 лет назад ремонт - лепить лофт? А через пару лет лофт отойдет - переделывать?
Мы все тут не дети и понимаем - во всем должен быть экономический смысл. Какой смысл в стилях и излишествах, если через несколько лет они будут ясно орать "ЭТОТ РЕМОНТ СДЕЛАН 10 ЛЕТ НАЗАД!". Чел, которому трендевость важна не станет селиться в морально устаревший дизайн. А тот, которому это по барабану заселится и без дизайна вообще.
"Так навищо платити бильше?" (с)
У нас ведь не те расценки, чтобы иметь возможность следить за модными тенденциями.
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rjkz
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Додано: Пон 02 кві, 2018 22:48
rjkz написав:
Народ, о чем вы?
Вообще то о какафонии цветовых решений и материалов жлобремонтов "вырвиглазик" из серии "ярко, модно, молодежно".
Безотносительно цены кстати.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Пон 02 кві, 2018 22:57
rjkz написав:
Народ, о чем вы?
Я в 2008 сделал ремонт - там дизайнер даже на улице к подъезду не походил. Сделал более-менее качественный ремонт в том что было. Никаких гипсокартонных изващений, никаких излишеств - простой неброский ремонт с основой "под себя" на всякий случай.
Квартира сдается по цене аналогичных в доме. С дизайном, без дизайна - цена одна.
Люди живут по несколько лет - никто из-за дизайна не съехал. На просмотре за все время только одна дамочка выразила неудовольствие отсутствием стиля. Ну так вселились другие. А она сняла сталинку на пр-те Победы с ремонтом "папахатаму"
.
Так за 10 лет модность стиля поменялась. И шо? Тому кто сделал модный 10 лет назад ремонт - лепить лофт? А через пару лет лофт отойдет - переделывать?
Немецкий подход к дизайну ванных комнат - сбить плитку 15-20 летней давности, заменить трубы и канализацию, положить такую же новую белую плитку... Причем плитка берется по 10-20 евро. Клей для плитки по 10-15 евро за мешок. Труба канализации - бесшумная Рехау за много евро...
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UA
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