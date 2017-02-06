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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:23
deem написав:Господа, а есть у кого-то данные статистики - средний коэффициент закрытия сделки против стоимости изначального объявления? По продаже и по аренде. Понятно, что будет разброс, но может есть какой-то устоявшийся бенчмарк, например 85%. Считаю сейчас интересную аналитику по районам, могу потом поделиться результатами взамен.
ее нет и не может быть - неоткуда брать исходные данные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 03 кві, 2018 13:00
kingkongovets Где-то на форуме мелькали сводки (фотографии распечатки) из АН по стоимости закрытия сделок, возможно если кто-то близок к АН, у них есть такие данные...
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deem
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