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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1049105010511052

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 133
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

deem написав:Господа, а есть у кого-то данные статистики - средний коэффициент закрытия сделки против стоимости изначального объявления? По продаже и по аренде. Понятно, что будет разброс, но может есть какой-то устоявшийся бенчмарк, например 85%. Считаю сейчас интересную аналитику по районам, могу потом поделиться результатами взамен.


ее нет и не может быть - неоткуда брать исходные данные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:00

kingkongovets Где-то на форуме мелькали сводки (фотографии распечатки) из АН по стоимости закрытия сделок, возможно если кто-то близок к АН, у них есть такие данные...
deem
 
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  #<1 ... 1049105010511052
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