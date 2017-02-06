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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1049105010511052

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 133
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

deem написав:Господа, а есть у кого-то данные статистики - средний коэффициент закрытия сделки против стоимости изначального объявления? По продаже и по аренде. Понятно, что будет разброс, но может есть какой-то устоявшийся бенчмарк, например 85%. Считаю сейчас интересную аналитику по районам, могу потом поделиться результатами взамен.


ее нет и не может быть - неоткуда брать исходные данные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:00

kingkongovets Где-то на форуме мелькали сводки (фотографии распечатки) из АН по стоимости закрытия сделок, возможно если кто-то близок к АН, у них есть такие данные...
deem
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:57

  UA написав:
  rjkz написав:Народ, о чем вы?
Я в 2008 сделал ремонт - там дизайнер даже на улице к подъезду не походил. Сделал более-менее качественный ремонт в том что было. Никаких гипсокартонных изващений, никаких излишеств - простой неброский ремонт с основой "под себя" на всякий случай.
Квартира сдается по цене аналогичных в доме. С дизайном, без дизайна - цена одна.
Люди живут по несколько лет - никто из-за дизайна не съехал. На просмотре за все время только одна дамочка выразила неудовольствие отсутствием стиля. Ну так вселились другие. А она сняла сталинку на пр-те Победы с ремонтом "папахатаму" :mrgreen: .
Так за 10 лет модность стиля поменялась. И шо? Тому кто сделал модный 10 лет назад ремонт - лепить лофт? А через пару лет лофт отойдет - переделывать?

Немецкий подход к дизайну ванных комнат - сбить плитку 15-20 летней давности, заменить трубы и канализацию, положить такую же новую белую плитку... Причем плитка берется по 10-20 евро. Клей для плитки по 10-15 евро за мешок. Труба канализации - бесшумная Рехау за много евро...


...у меня немецкий клей для плитки по 25 евро за мешок :oops: , правда мне он обошелся намноооого дешевле. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:03

  deem написав:kingkongovets Где-то на форуме мелькали сводки (фотографии распечатки) из АН по стоимости закрытия сделок, возможно если кто-то близок к АН, у них есть такие данные...


И как Вы себе представляете - кто-то засветится, что он из ан?
Да его здесь заклюют - придется заново регистрироваться. :lol:
Для многих форумчан хуже риелтора может быть только риелтор с фамилией путин.
:mrgreen:
Хотя, как по мне - нормальная профессия, не хуже остальных.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:48

  deem написав:Господа, а есть у кого-то данные статистики - средний коэффициент закрытия сделки против стоимости изначального объявления? По продаже и по аренде. Понятно, что будет разброс, но может есть какой-то устоявшийся бенчмарк, например 85%. Считаю сейчас интересную аналитику по районам, могу потом поделиться результатами взамен.

По продаже разброс очень большой, так как много "любителей" продающих свою прелесть. Много квартир, выставленный в рекламе, так никогда и не продадутся.
По аренде в среднем сегменте реальная цена от цены рекламы отличается незначительно, так для арендодателя каждая неделя простоя это вполне осязаемые убытки, поэтому он выставляет максимально реальную цену. Сейчас на этом рынке большинство профи с более чем одной квартирой, так что считать умеют. Небольшой запас на прощупывание цены сверху дается, но небольшой и ненадолго.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:23

Делал в 16ом году очень бюджетный ремонт, по крайней мере пытался.
Ванная - плитка 180 грн, мозайка 500 (но её около 5,5 квадратов), чешский набор смесителей, ванна церзанит, тумба из эпика
Зображення
кухня всё дсп (можно было ещё сэкономить, вместо выдвижных ящиков сделать распашные двери), бу духовка, вытяжка 3кгрн, правда мойка в гараже валялась давно, холодильник тысяч 7 был, керамогранит на полу за 180 грн - харьковский.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:..у меня немецкий клей для плитки по 25 евро за мешок

СМ17 уже не кошерно?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:49

  Прохожий написав:
  rjkz написав:..у меня немецкий клей для плитки по 25 евро за мешок

СМ17 уже не кошерно?

очень дорогой
117 дешевле
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  #<1 ... 1049105010511052
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