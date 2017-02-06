Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
deem написав:Господа, а есть у кого-то данные статистики - средний коэффициент закрытия сделки против стоимости изначального объявления? По продаже и по аренде. Понятно, что будет разброс, но может есть какой-то устоявшийся бенчмарк, например 85%. Считаю сейчас интересную аналитику по районам, могу потом поделиться результатами взамен.
ее нет и не может быть - неоткуда брать исходные данные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
rjkz написав:Народ, о чем вы? Я в 2008 сделал ремонт - там дизайнер даже на улице к подъезду не походил. Сделал более-менее качественный ремонт в том что было. Никаких гипсокартонных изващений, никаких излишеств - простой неброский ремонт с основой "под себя" на всякий случай. Квартира сдается по цене аналогичных в доме. С дизайном, без дизайна - цена одна. Люди живут по несколько лет - никто из-за дизайна не съехал. На просмотре за все время только одна дамочка выразила неудовольствие отсутствием стиля. Ну так вселились другие. А она сняла сталинку на пр-те Победы с ремонтом "папахатаму" . Так за 10 лет модность стиля поменялась. И шо? Тому кто сделал модный 10 лет назад ремонт - лепить лофт? А через пару лет лофт отойдет - переделывать?
Немецкий подход к дизайну ванных комнат - сбить плитку 15-20 летней давности, заменить трубы и канализацию, положить такую же новую белую плитку... Причем плитка берется по 10-20 евро. Клей для плитки по 10-15 евро за мешок. Труба канализации - бесшумная Рехау за много евро...
...у меня немецкий клей для плитки по 25 евро за мешок , правда мне он обошелся намноооого дешевле.
deem написав:Господа, а есть у кого-то данные статистики - средний коэффициент закрытия сделки против стоимости изначального объявления? По продаже и по аренде. Понятно, что будет разброс, но может есть какой-то устоявшийся бенчмарк, например 85%. Считаю сейчас интересную аналитику по районам, могу потом поделиться результатами взамен.
По продаже разброс очень большой, так как много "любителей" продающих свою прелесть. Много квартир, выставленный в рекламе, так никогда и не продадутся. По аренде в среднем сегменте реальная цена от цены рекламы отличается незначительно, так для арендодателя каждая неделя простоя это вполне осязаемые убытки, поэтому он выставляет максимально реальную цену. Сейчас на этом рынке большинство профи с более чем одной квартирой, так что считать умеют. Небольшой запас на прощупывание цены сверху дается, но небольшой и ненадолго.
Делал в 16ом году очень бюджетный ремонт, по крайней мере пытался. Ванная - плитка 180 грн, мозайка 500 (но её около 5,5 квадратов), чешский набор смесителей, ванна церзанит, тумба из эпика кухня всё дсп (можно было ещё сэкономить, вместо выдвижных ящиков сделать распашные двери), бу духовка, вытяжка 3кгрн, правда мойка в гараже валялась давно, холодильник тысяч 7 был, керамогранит на полу за 180 грн - харьковский.
Не вижу что левее духовки но ИМХО нужно было этот блок с духовкой сделать выше до уровня навесных шкафов(шкафчик над духовкой), иначе у меня ощущение какой-то незаконченности, хотя вижу кухня не мегаэконом
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Не вижу что левее духовки но ИМХО нужно было этот блок с духовкой сделать выше до уровня навесных шкафов(шкафчик над духовкой), иначе у меня ощущение какой-то незаконченности, хотя вижу кухня не мегаэконом
Левее духовки - стена. Над духовкой планировал плазму. Делалось на продажу, а мега эконом видно сразу. Бюджет был до 8 куе за всю квартиру