Если продалась за планируемые деньги значит все было правильно сделано
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Додано: Вів 03 кві, 2018 18:13
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Если продалась за планируемые деньги значит все было правильно сделано
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Вів 03 кві, 2018 18:19
Ваш дом возможно единственный где от уровня ремонта не зависит цена аренды . Я уже как то приводил пример, что в одном новострое, в неплохом довольно месте, аренда двушки со "жлоб ремонтом" и однушки с +-неплохим ремонтом одинаковые, вот только двушка больше метров на 20-25, а это со старта больше вкинутых денег.
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