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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1050105110521053

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 134
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Делалось на продажу

Если продалась за планируемые деньги значит все было правильно сделано :)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:19

  rjkz написав:Народ, о чем вы?
Я в 2008 сделал ремонт - там дизайнер даже на улице к подъезду не походил. Сделал более-менее качественный ремонт в том что было. Никаких гипсокартонных изващений, никаких излишеств - простой неброский ремонт с основой "под себя" на всякий случай.
Квартира сдается по цене аналогичных в доме. С дизайном, без дизайна - цена одна.
Люди живут по несколько лет - никто из-за дизайна не съехал. На просмотре за все время только одна дамочка выразила неудовольствие отсутствием стиля. Ну так вселились другие.

Ваш дом возможно единственный где от уровня ремонта не зависит цена аренды :) . Я уже как то приводил пример, что в одном новострое, в неплохом довольно месте, аренда двушки со "жлоб ремонтом" и однушки с +-неплохим ремонтом одинаковые, вот только двушка больше метров на 20-25, а это со старта больше вкинутых денег.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:41

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

deem написав:kingkongovets Где-то на форуме мелькали сводки (фотографии распечатки) из АН по стоимости закрытия сделок, возможно если кто-то близок к АН, у них есть такие данные...


это я их и выкладывал - мне их дали бонусом к той инфе, которую я покупал, это были сводки задатков за последнее время в одном из крупнейших киевских агенств - особого интереса это не вызвало и больше я этого делать не буду, но и эта инфа далеко не полная, а другой нет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 03 кві, 2018 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:44

  Прохожий написав:
  rjkz написав:..у меня немецкий клей для плитки по 25 евро за мешок

СМ17 уже не кошерно?


Конечно, нет. У меня от слова Церезит изжога. Я уже много раз писал что я знаю и думаю об этом бренде. Покупая по дилерской цене 50% платиш за бренд и рекламу.
Можно обойтись лучшим вариантом по намного более низкой цене.
rjkz
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