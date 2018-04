Додано: Вів 03 кві, 2018 19:41

deem написав: kingkongovets Где-то на форуме мелькали сводки (фотографии распечатки) из АН по стоимости закрытия сделок, возможно если кто-то близок к АН, у них есть такие данные...



это я их и выкладывал - мне их дали бонусом к той инфе, которую я покупал, это были сводки задатков за последнее время в одном из крупнейших киевских агенств - особого интереса это не вызвало и больше я этого делать не буду, но и эта инфа далеко не полная, а другой нет это я их и выкладывал - мне их дали бонусом к той инфе, которую я покупал, это были сводки задатков за последнее время в одном из крупнейших киевских агенств - особого интереса это не вызвало и больше я этого делать не буду, но и эта инфа далеко не полная, а другой нет

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 03 кві, 2018 19:44, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.