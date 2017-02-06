Если продалась за планируемые деньги значит все было правильно сделано
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Додано: Вів 03 кві, 2018 18:13
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Если продалась за планируемые деньги значит все было правильно сделано
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Вів 03 кві, 2018 18:19
Ваш дом возможно единственный где от уровня ремонта не зависит цена аренды . Я уже как то приводил пример, что в одном новострое, в неплохом довольно месте, аренда двушки со "жлоб ремонтом" и однушки с +-неплохим ремонтом одинаковые, вот только двушка больше метров на 20-25, а это со старта больше вкинутых денег.
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:41
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
это я их и выкладывал - мне их дали бонусом к той инфе, которую я покупал, это были сводки задатков за последнее время в одном из крупнейших киевских агенств - особого интереса это не вызвало и больше я этого делать не буду, но и эта инфа далеко не полная, а другой нет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 03 кві, 2018 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:44
Конечно, нет. У меня от слова Церезит изжога. Я уже много раз писал что я знаю и думаю об этом бренде. Покупая по дилерской цене 50% платиш за бренд и рекламу.
Можно обойтись лучшим вариантом по намного более низкой цене.
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