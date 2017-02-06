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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
...та розколотіть цементного розчину з клеєм ПВА!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:54
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Краще солому та кізяки
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 04 кві, 2018 16:54
...ні!- тож не мурувати, а клеїти плитку!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 04 кві, 2018 17:16
пойняв, дякую...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:47
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
... а я щось не зрозумів: мої фотки про кухню - зафукали, а натомість не запропонували ЖОДНОЇ!
....так не годиться! - фото в студію! - як саме має виглядати кухня для орендарів!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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