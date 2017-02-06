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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
...та розколотіть цементного розчину з клеєм ПВА!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:54
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Краще солому та кізяки
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 04 кві, 2018 16:54
...ні!- тож не мурувати, а клеїти плитку!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 04 кві, 2018 17:16
пойняв, дякую...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:47
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
... а я щось не зрозумів: мої фотки про кухню - зафукали, а натомість не запропонували ЖОДНОЇ!
....так не годиться! - фото в студію! - як саме має виглядати кухня для орендарів!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 05 кві, 2018 07:52
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:17
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:40
Вопрос,
тут хоче цоколь з ремонтом 5% вна оКРЖН зняти пара із дітьми,
які ризики?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:24
На первый взгляд никаких, но дьявол кроется в деталях. Когда обговорите все условия, отпишитесь.
Когда что-то не укладывается в мое восприятие мира, звенит тревожный звоночек и я пытаюсь разобраться. Зачем им это? Снял бы я этот цоколь без ремонта в пригороде (какая там площадь?) для семьи с двумя детьми?
Либо они идиоты, либо что-то тут нечисто.
Если бы они сказали, зимнюю резину хранить и бухать/отсыпаться после работы, так как в Киев приезжают на выходные торговать с села, у меня было бы больше доверия этой легенде.
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