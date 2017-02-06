Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Вопрос, тут хоче цоколь з ремонтом 5% вна оКРЖН зняти пара із дітьми, які ризики?
На первый взгляд никаких, но дьявол кроется в деталях. Когда обговорите все условия, отпишитесь.
Когда что-то не укладывается в мое восприятие мира, звенит тревожный звоночек и я пытаюсь разобраться. Зачем им это? Снял бы я этот цоколь без ремонта в пригороде (какая там площадь?) для семьи с двумя детьми? Либо они идиоты, либо что-то тут нечисто. Если бы они сказали, зимнюю резину хранить и бухать/отсыпаться после работы, так как в Киев приезжают на выходные торговать с села, у меня было бы больше доверия этой легенде.
По лєгєнді сантєхнік с машиной с Бучі.
Я от був в Польщі, то здавали кімнату з умавльником, сральнік на етажі. Хозяйка казала, що вона бачить людину, яка приходить там поспати та поснідати\повечеряти. А помитися\попрати їздить до дому.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Я от був в Польщі, то здавали кімнату з умавльником, сральнік на етажі.Хозяйка казала, що вона бачить людину, яка приходить там поспати та поснідати\повечеряти. А помитися\попрати їздить до дому.
Стесняюсь спросить но все же: вы раз в месяц/квартал/полгода моетесь/стираете?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ Большой телевизор 95г.в. увидел. Холодильник и стиральная машина тоже соответствуют стенке в зале? Сколько такая роскошь стоила в 2016м, допустим, тыщи четыре от силы, и то для луганских, ибо донецких стенка не устраивала? Аренда падает аж ужас как, с 4х до 6.5 при стабильном долларе?
... я себе ледве змусив додивитись до кінця, ту фуфлопостановочну хрінь(могли б якось, більш натурально актори підіграти!) ... "безкоштовно.... зовсім безкоштовно..... лише двадцятьом..... куча грошей..." - якого пересічного/роботягу вони хочуть підловити на свій гачок?
zahar_ написав:1к хрущик предлагают к сдаче за 6500
Це зрада, чи перемога? 6500 для маленького хрущика с ремонтом и мебелью начала 80-ых для меня выглядит как очень дорого. Неужели цены настолько в космос улетели? Тогда я со своими "7-9 в свежем, но необжитом новострое" далек от реальносити и 10-12 в этом сегменте нормальная цена? Куда мир катится?