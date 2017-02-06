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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1053105410551056>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 134
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:16

  Vlad442 написав:
  flyman написав:Вопрос,
тут хоче цоколь з ремонтом 5% вна оКРЖН зняти пара із дітьми,
які ризики?

На первый взгляд никаких, но дьявол кроется в деталях. Когда обговорите все условия, отпишитесь.

Когда что-то не укладывается в мое восприятие мира, звенит тревожный звоночек и я пытаюсь разобраться. Зачем им это? Снял бы я этот цоколь без ремонта в пригороде (какая там площадь?) для семьи с двумя детьми?
Либо они идиоты, либо что-то тут нечисто.
Если бы они сказали, зимнюю резину хранить и бухать/отсыпаться после работы, так как в Киев приезжают на выходные торговать с села, у меня было бы больше доверия этой легенде.

По лєгєнді сантєхнік с машиной с Бучі.

Я от був в Польщі, то здавали кімнату з умавльником, сральнік на етажі.
Хозяйка казала, що вона бачить людину, яка приходить там поспати та поснідати\повечеряти. А помитися\попрати їздить до дому.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:Я от був в Польщі, то здавали кімнату з умавльником, сральнік на етажі.Хозяйка казала, що вона бачить людину, яка приходить там поспати та поснідати\повечеряти. А помитися\попрати їздить до дому.

Стесняюсь спросить но все же: вы раз в месяц/квартал/полгода моетесь/стираете?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:54

Долярчик
Лови, 100% тема!
https://quantum-system.org/ref/qs113?su ... 4d6f9622f6
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:07

где Долярчик?

Я уже начал волноваться... :?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 23:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

http://biz.liga.net/ekonomika/all/infog ... nfografika
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 00:43

1к хрущик предлагают к сдаче за 6500

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 03:19

zahar_
Большой телевизор 95г.в. увидел.
Холодильник и стиральная машина тоже соответствуют стенке в зале?
Сколько такая роскошь стоила в 2016м, допустим, тыщи четыре от силы, и то для луганских, ибо донецких стенка не устраивала?
Аренда падает аж ужас как, с 4х до 6.5 при стабильном долларе?
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:26

  Прохожий написав:Долярчик
Лови, 100% тема!
https://quantum-system.org/ref/qs113?su ... 4d6f9622f6

... я себе ледве змусив додивитись до кінця, ту фуфлопостановочну хрінь(могли б якось, більш натурально актори підіграти!) :mrgreen:
... "безкоштовно.... зовсім безкоштовно..... лише двадцятьом..... куча грошей..." - якого пересічного/роботягу вони хочуть підловити на свій гачок? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:04

  rjkz написав:http://biz.liga.net/ekonomika/all/infografica/ukraintsy-tratyat-bolshe-chem-poluchayut-infografika

И мы платим зарплату этим "экспертам" службы статистики, которые не додумались, что эта ситуация из-за того, что часть экономики находится в тени.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zahar_ написав:1к хрущик предлагают к сдаче за 6500

Це зрада, чи перемога?
6500 для маленького хрущика с ремонтом и мебелью начала 80-ых для меня выглядит как очень дорого. Неужели цены настолько в космос улетели? Тогда я со своими "7-9 в свежем, но необжитом новострое" далек от реальносити и 10-12 в этом сегменте нормальная цена? Куда мир катится?
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