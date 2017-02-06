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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1053105410551056

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 134
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Тогда я со своими "7-9 в свежем, но необжитом новострое" далек от реальносити и 10-12 в этом сегменте нормальная цена? Куда мир катится?

Для контроля посмотрел в Избранном объявление за 12000 в 8-ом доме Эврики, ссылку на которое приводил несколько страниц назад, его уже нет. Я, мягко говоря, удивлен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Влад, мониторю Круши, по понятным причинам.

Сейчас самые дешевые однушки там по 8000, чуть есть по 8500, много - по 9000.

Дешевле 8000 даже не фигурируют цифры.

При этом мы с вами знаем - самые дешевые предложения обычно - торпеды. Я бы ориентировался на цену 9000, с которой можно выторговать 500грн адекватному арендатору. Т.е реальная цена на сегодня 8500.

Это в недоделанном и необжитом комплексе. Когда все будет достроено, появится школа, сделают всю придомовую территорию, повселяется 70-80% жильцов... думаю 10000 будет легко.

Напомню, что когда я брал - это был САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ квартиры в черте Киева в пешей доступности до метро.

Соответственно, все остальное дороже.

Аренда взлетает ракетой. И это еще весна, а не осень!! Осенью +20%

Думаю это связано с тем, что гривневые доходы выросли, а сбережений нет. Поэтому купить не могут (ипотеки тоже нет), а снимать по выросшей цене могут.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:29

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:1к хрущик предлагают к сдаче за 6500

Це зрада, чи перемога?
6500 для маленького хрущика с ремонтом и мебелью начала 80-ых для меня выглядит как очень дорого. Неужели цены настолько в космос улетели? Тогда я со своими "7-9 в свежем, но необжитом новострое" далек от реальносити и 10-12 в этом сегменте нормальная цена? Куда мир катится?

Захар уже сам себя переиграл. В погоне за дулями всплывает такое уг, что думал такое можно увидеть только вобъявах "сниму квартиру 70-80х для съемок фильма". Так за это ещё и 6500 хотят. Хотя, нужно признать, там от метро совсем недалеко.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 11:40

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:http://biz.liga.net/ekonomika/all/infografica/ukraintsy-tratyat-bolshe-chem-poluchayut-infografika

И мы платим зарплату этим "экспертам" службы статистики, которые не додумались, что эта ситуация из-за того, что часть экономики находится в тени.


Не только - часть денег от заробитчан/родственников из-за бугра (Биг пишет, что весь Черновцы на эти деньги живет. Думаю, не только Черновцы), часть из заначек прошлых лет, часть пошла из кредитных карт, ну и тень.
Скоро начнут считать, что в торговых сетях продано продуктов питания на 20 млн человек, а остальные питаются с приусадебных участков. Туалетной бумаги продано на 18 млн человек, остальные пользуются прессой/биде. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 11:49

  hume написав:
  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:1к хрущик предлагают к сдаче за 6500

Це зрада, чи перемога?
6500 для маленького хрущика с ремонтом и мебелью начала 80-ых для меня выглядит как очень дорого. Неужели цены настолько в космос улетели? Тогда я со своими "7-9 в свежем, но необжитом новострое" далек от реальносити и 10-12 в этом сегменте нормальная цена? Куда мир катится?

Захар уже сам себя переиграл. В погоне за дулями всплывает такое уг, что думал такое можно увидеть только вобъявах "сниму квартиру 70-80х для съемок фильма". Так за это ещё и 6500 хотят. Хотя, нужно признать, там от метро совсем недалеко.


Так это для этих целей и сдается за 6500...за съемочный день. :lol:
Это, кстати, примерно реальные цифры. У моих знакомых, в старой части города, киношники попросились снимать двор с балкона - за день что-то порядка 300 баксов и платили - точно не помню. Натопали только - во второй раз их уже не пустили, с соседями договаривались.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 11:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Vlad442 написав:
  rjkz написав:http://biz.liga.net/ekonomika/all/infografica/ukraintsy-tratyat-bolshe-chem-poluchayut-infografika

И мы платим зарплату этим "экспертам" службы статистики, которые не додумались, что эта ситуация из-за того, что часть экономики находится в тени.
При этом даже объемы депозитов в БС растут, это при том что якобы "тратят больше, чем зарабатывают", проедают сбережения а те все растут и растут, вот незадача :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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