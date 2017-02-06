Додано: Пон 09 кві, 2018 10:22

Влад, мониторю Круши, по понятным причинам.



Сейчас самые дешевые однушки там по 8000, чуть есть по 8500, много - по 9000.



Дешевле 8000 даже не фигурируют цифры.



При этом мы с вами знаем - самые дешевые предложения обычно - торпеды. Я бы ориентировался на цену 9000, с которой можно выторговать 500грн адекватному арендатору. Т.е реальная цена на сегодня 8500.



Это в недоделанном и необжитом комплексе. Когда все будет достроено, появится школа, сделают всю придомовую территорию, повселяется 70-80% жильцов... думаю 10000 будет легко.



Напомню, что когда я брал - это был САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ квартиры в черте Киева в пешей доступности до метро.



Соответственно, все остальное дороже.



Аренда взлетает ракетой. И это еще весна, а не осень!! Осенью +20%



Думаю это связано с тем, что гривневые доходы выросли, а сбережений нет. Поэтому купить не могут (ипотеки тоже нет), а снимать по выросшей цене могут.