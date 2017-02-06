Для контроля посмотрел в Избранном объявление за 12000 в 8-ом доме Эврики, ссылку на которое приводил несколько страниц назад, его уже нет. Я, мягко говоря, удивлен.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 10:11
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Для контроля посмотрел в Избранном объявление за 12000 в 8-ом доме Эврики, ссылку на которое приводил несколько страниц назад, его уже нет. Я, мягко говоря, удивлен.
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Влад, мониторю Круши, по понятным причинам.
Сейчас самые дешевые однушки там по 8000, чуть есть по 8500, много - по 9000.
Дешевле 8000 даже не фигурируют цифры.
При этом мы с вами знаем - самые дешевые предложения обычно - торпеды. Я бы ориентировался на цену 9000, с которой можно выторговать 500грн адекватному арендатору. Т.е реальная цена на сегодня 8500.
Это в недоделанном и необжитом комплексе. Когда все будет достроено, появится школа, сделают всю придомовую территорию, повселяется 70-80% жильцов... думаю 10000 будет легко.
Напомню, что когда я брал - это был САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ квартиры в черте Киева в пешей доступности до метро.
Соответственно, все остальное дороже.
Аренда взлетает ракетой. И это еще весна, а не осень!! Осенью +20%
Думаю это связано с тем, что гривневые доходы выросли, а сбережений нет. Поэтому купить не могут (ипотеки тоже нет), а снимать по выросшей цене могут.
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:29
Захар уже сам себя переиграл. В погоне за дулями всплывает такое уг, что думал такое можно увидеть только вобъявах "сниму квартиру 70-80х для съемок фильма". Так за это ещё и 6500 хотят. Хотя, нужно признать, там от метро совсем недалеко.
Додано: Пон 09 кві, 2018 11:40
Не только - часть денег от заробитчан/родственников из-за бугра (Биг пишет, что весь Черновцы на эти деньги живет. Думаю, не только Черновцы), часть из заначек прошлых лет, часть пошла из кредитных карт, ну и тень.
Скоро начнут считать, что в торговых сетях продано продуктов питания на 20 млн человек, а остальные питаются с приусадебных участков. Туалетной бумаги продано на 18 млн человек, остальные пользуются прессой/биде.
Додано: Пон 09 кві, 2018 11:49
Так это для этих целей и сдается за 6500...за съемочный день.
Это, кстати, примерно реальные цифры. У моих знакомых, в старой части города, киношники попросились снимать двор с балкона - за день что-то порядка 300 баксов и платили - точно не помню. Натопали только - во второй раз их уже не пустили, с соседями договаривались.
Додано: Пон 09 кві, 2018 11:51
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
При этом даже объемы депозитов в БС растут, это при том что якобы "тратят больше, чем зарабатывают", проедают сбережения а те все растут и растут, вот незадача
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 09 кві, 2018 17:56
Госстат с Вами не согласен. По крайней мере, он рисует совершенно противополоную картинку за 2017-ый год.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42374 ... is-gosstat
Додано: Пон 09 кві, 2018 19:05
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Госстат с Вами не согласен. По крайней мере, он рисует совершенно противополоную картинку за 2017-ый год.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42374 ... is-gosstat[/quote]
Объемы депозитов публикует НБУ, и эти данные основаны на обязательной отчётности, в отличии от фантазий госстата
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 09 кві, 2018 19:17
Faceless
Зря Вы так вот катком проехались по родным "финансам". Непатриотично
Додано: Пон 09 кві, 2018 20:02
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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