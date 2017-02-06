Финансы почти не пишут своего контента, это все репосты новостей, как и в данном случае. У госстата в этой статейке ничего не вяжется.antey1969 написав:Faceless
Зря Вы так вот катком проехались по родным "финансам". Непатриотично
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 кві, 2018 20:11
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Финансы почти не пишут своего контента, это все репосты новостей, как и в данном случае. У госстата в этой статейке ничего не вяжется.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:44
Можно снять и дешевле. За 6000.
Еще раз спрашиваю, вы считаете, что 9 это дешево?
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