Финансы почти не пишут своего контента, это все репосты новостей, как и в данном случае. У госстата в этой статейке ничего не вяжется.antey1969 написав:Faceless
Зря Вы так вот катком проехались по родным "финансам". Непатриотично
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 кві, 2018 20:11
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Финансы почти не пишут своего контента, это все репосты новостей, как и в данном случае. У госстата в этой статейке ничего не вяжется.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:44
Можно снять и дешевле. За 6000.
Еще раз спрашиваю, вы считаете, что 9 это дешево?
Додано: Вів 10 кві, 2018 12:14
Дорого. Хоть на арендадателя некоторые на ресурсе откуда снят скан шыкали что он демпингует.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 12 кві, 2018 07:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Патриотика. Жлобремонт. 9000
Нда.
Обратите внимание на кухню из обрезков, на плиту. На полочки в комнате. Все копеечное.
Захар, сколько там желающих снять? Ушла за неделю или быстрее?
Зараз переглядають цей форум: innamax2008 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|