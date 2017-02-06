RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1054105510561057

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 134
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

antey1969 написав:Faceless
Зря Вы так вот катком проехались по родным "финансам". Непатриотично :wink:
Финансы почти не пишут своего контента, это все репосты новостей, как и в данном случае. У госстата в этой статейке ничего не вяжется.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20257
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 4474 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:44

  zahar_ написав:1к в доме Дубровица в ЖК Патриотика пытались сдать за 9 тыс. гривен.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5d48deb5669e5933e1bf8c81c4286313Зображення

Можно снять и дешевле. За 6000.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... 0afaee0e70
Еще раз спрашиваю, вы считаете, что 9 это дешево?
Vlad442
 
Повідомлень: 4133
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:14

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:1к в доме Дубровица в ЖК Патриотика пытались сдать за 9 тыс. гривен.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5d48deb5669e5933e1bf8c81c4286313Зображення

Можно снять и дешевле. За 6000.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... 0afaee0e70
Еще раз спрашиваю, вы считаете, что 9 это дешево?

Дорого. Хоть на арендадателя некоторые на ресурсе откуда снят скан шыкали что он демпингует.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22683
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Патриотика. Жлобремонт. 9000

Нда.

Обратите внимание на кухню из обрезков, на плиту. На полочки в комнате. Все копеечное.

Захар, сколько там желающих снять? Ушла за неделю или быстрее?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2983
З нами з: 07.01.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:40

  Tribeca написав:Патриотика. Жлобремонт. 9000

Нда.

Обратите внимание на кухню из обрезков, на плиту. На полочки в комнате. Все копеечное.

Захар, сколько там желающих снять? Ушла за неделю или быстрее?


Купленная в 2008-м кухня в Ёпе за 800 грн и впоследствии докупленные пару шкафов к ней-же, в этом году отмечает 10-летний юбилей. Оснований для замены пока не вижу. Равно как и мЁбель, послужившая мне некие годы, взамен которой себе была куплена новая и намного лучше, лишь у части соискателей вызывала нарицания, но работает уже 9 лет в аренде.
Думаю, что при следующей смене арендаторов, таки придется кое-что списать в утиль из самого старого (там есть нечто еще 90-х :oops: ).
К чему я это?
Да все к тому-же - крутизна и новизна вложенного в аренду не вписывается в экономическую модель аренды при нынешних ставках. Но без дорогой и/или новой мебели все итак работает.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7357
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3042 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:10

  Tribeca написав:Патриотика. Жлобремонт. 9000

Нда.

Обратите внимание на кухню из обрезков, на плиту. На полочки в комнате. Все копеечное.

Захар, сколько там желающих снять? Ушла за неделю или быстрее?

Может ушла. А может на 1-1.5 тыс. "подвинулся".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22683
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 1054105510561057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, akurt, Bobb і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 837, 838, 839
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
8386 918534
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 16:12
Vlad442
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21475
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Инвестиции в зарубежную недвижимость
compaqpro13 » Сер 09 вер, 2015 09:54
4 3139
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 18:11
Nickmess
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14997)
12.04.2018 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.