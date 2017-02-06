Финансы почти не пишут своего контента, это все репосты новостей, как и в данном случае. У госстата в этой статейке ничего не вяжется.antey1969 написав:Faceless
Зря Вы так вот катком проехались по родным "финансам". Непатриотично
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Додано: Пон 09 кві, 2018 20:11
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Финансы почти не пишут своего контента, это все репосты новостей, как и в данном случае. У госстата в этой статейке ничего не вяжется.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:44
Можно снять и дешевле. За 6000.
Еще раз спрашиваю, вы считаете, что 9 это дешево?
Додано: Вів 10 кві, 2018 12:14
Дорого. Хоть на арендадателя некоторые на ресурсе откуда снят скан шыкали что он демпингует.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 12 кві, 2018 07:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Патриотика. Жлобремонт. 9000
Нда.
Обратите внимание на кухню из обрезков, на плиту. На полочки в комнате. Все копеечное.
Захар, сколько там желающих снять? Ушла за неделю или быстрее?
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:40
Купленная в 2008-м кухня в Ёпе за 800 грн и впоследствии докупленные пару шкафов к ней-же, в этом году отмечает 10-летний юбилей. Оснований для замены пока не вижу. Равно как и мЁбель, послужившая мне некие годы, взамен которой себе была куплена новая и намного лучше, лишь у части соискателей вызывала нарицания, но работает уже 9 лет в аренде.
Думаю, что при следующей смене арендаторов, таки придется кое-что списать в утиль из самого старого (там есть нечто еще 90-х ).
К чему я это?
Да все к тому-же - крутизна и новизна вложенного в аренду не вписывается в экономическую модель аренды при нынешних ставках. Но без дорогой и/или новой мебели все итак работает.
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:10
Может ушла. А может на 1-1.5 тыс. "подвинулся".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 12 кві, 2018 18:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
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