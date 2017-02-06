Додано: Чет 12 кві, 2018 15:40

Tribeca написав: Патриотика. Жлобремонт. 9000



Нда.



Обратите внимание на кухню из обрезков, на плиту. На полочки в комнате. Все копеечное.



Захар, сколько там желающих снять? Ушла за неделю или быстрее? Патриотика. Жлобремонт. 9000Нда.Обратите внимание на кухню из обрезков, на плиту. На полочки в комнате. Все копеечное.Захар, сколько там желающих снять? Ушла за неделю или быстрее?

Купленная в 2008-м кухня в Ёпе за 800 грн и впоследствии докупленные пару шкафов к ней-же, в этом году отмечает 10-летний юбилей. Оснований для замены пока не вижу. Равно как и мЁбель, послужившая мне некие годы, взамен которой себе была куплена новая и намного лучше, лишь у части соискателей вызывала нарицания, но работает уже 9 лет в аренде.Думаю, что при следующей смене арендаторов, таки придется кое-что списать в утиль из самого старого (там есть нечто еще 90-х).К чему я это?Да все к тому-же - крутизна и новизна вложенного в аренду не вписывается в экономическую модель аренды при нынешних ставках. Но без дорогой и/или новой мебели все итак работает.