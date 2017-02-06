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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1054105510561057

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 134
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

antey1969 написав:Faceless
Зря Вы так вот катком проехались по родным "финансам". Непатриотично :wink:
Финансы почти не пишут своего контента, это все репосты новостей, как и в данном случае. У госстата в этой статейке ничего не вяжется.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:44

  zahar_ написав:1к в доме Дубровица в ЖК Патриотика пытались сдать за 9 тыс. гривен.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5d48deb5669e5933e1bf8c81c4286313Зображення

Можно снять и дешевле. За 6000.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... 0afaee0e70
Еще раз спрашиваю, вы считаете, что 9 это дешево?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:14

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:1к в доме Дубровица в ЖК Патриотика пытались сдать за 9 тыс. гривен.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5d48deb5669e5933e1bf8c81c4286313Зображення

Можно снять и дешевле. За 6000.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... 0afaee0e70
Еще раз спрашиваю, вы считаете, что 9 это дешево?

Дорого. Хоть на арендадателя некоторые на ресурсе откуда снят скан шыкали что он демпингует.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Патриотика. Жлобремонт. 9000

Нда.

Обратите внимание на кухню из обрезков, на плиту. На полочки в комнате. Все копеечное.

Захар, сколько там желающих снять? Ушла за неделю или быстрее?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:40

  Tribeca написав:Патриотика. Жлобремонт. 9000

Нда.

Обратите внимание на кухню из обрезков, на плиту. На полочки в комнате. Все копеечное.

Захар, сколько там желающих снять? Ушла за неделю или быстрее?


Купленная в 2008-м кухня в Ёпе за 800 грн и впоследствии докупленные пару шкафов к ней-же, в этом году отмечает 10-летний юбилей. Оснований для замены пока не вижу. Равно как и мЁбель, послужившая мне некие годы, взамен которой себе была куплена новая и намного лучше, лишь у части соискателей вызывала нарицания, но работает уже 9 лет в аренде.
Думаю, что при следующей смене арендаторов, таки придется кое-что списать в утиль из самого старого (там есть нечто еще 90-х :oops: ).
К чему я это?
Да все к тому-же - крутизна и новизна вложенного в аренду не вписывается в экономическую модель аренды при нынешних ставках. Но без дорогой и/или новой мебели все итак работает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:10

  Tribeca написав:Патриотика. Жлобремонт. 9000

Нда.

Обратите внимание на кухню из обрезков, на плиту. На полочки в комнате. Все копеечное.

Захар, сколько там желающих снять? Ушла за неделю или быстрее?

Может ушла. А может на 1-1.5 тыс. "подвинулся".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/42435 ... nfografika
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:23

  rjkz написав:Да все к тому-же - крутизна и новизна вложенного в аренду не вписывается в экономическую модель аренды при нынешних ставках. Но без дорогой и/или новой мебели все итак работает.

прошли те времена когда арендаторы платили за хорошую мебель и разные дизайнерские фичи

квартирка с простеньким ремонтом у метро улетит в сто раз быстрее чем дизайнерский ремонт на венике
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Франт, Португалия прекрасная страна, только летом очень жарко и треска надоедает во всех блюдах.

Но она бедная, там работать не очень хорошо.

Посмотрел статистику средней з/п по Киеву. В 2013 году была 3200грн, сейчас - 12000 грн. Полностью восстановилась в долларах.

Конечно это рост неравномерный - больше всего выросли зарплаты у низовых специалистов - грузчиков, кассиров и т.д. Потому что они массово могут свалить на заработки.

Менеджеры среднего звена сосут лапу - если была зарплата 3-5куе до майдана, то сейчас она скорее всего 1.5-2куе. Потому что эти люди не могут уехать мыть дупы, и потому что меньше чем стало управлять - за счет примитивизации экономики.

Поэтому и аренда выросла - в эконом сегменте на 100% (с 4 до 8 тыс грн за экономновострой). Выросла бы и в 3 раза, но очень вырос комунал и все-таки очень много настроили, что сбивает цены.

В бизнес классе цены в гривне выросли скромнее - на 50-60%. Это потому что те самые менеджеры среднего звена в опе.

Мой прогноз: эконом будет и дальше расти в грн, потому что зарплаты этих работяг будут расти (работодатели конкурируют по факту с Дупомоями польщи), а эти работяги накопить на свою квартиру даже с зарплатой 24000 на двоих (два по 12) не смогут никогда. А вот платить 8-10 тыс за аренду смогут.

С бизнесклассом сложнее - если не перезапустится экономика (пока этого не видно) - эти люди не начнут зарабатывать, соответственно цены в этом сегменте не будут расти.

Ну и есть еще элитка со своими законами.

Вобщем классическая колониальная экономика - есть элитка и есть фавелы. Между ними пропасть, пустота.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 17:37

  4e4ensxe написав:
  rjkz написав:Да все к тому-же - крутизна и новизна вложенного в аренду не вписывается в экономическую модель аренды при нынешних ставках. Но без дорогой и/или новой мебели все итак работает.

прошли те времена когда арендаторы платили за хорошую мебель и разные дизайнерские фичи

квартирка с простеньким ремонтом у метро улетит в сто раз быстрее чем дизайнерский ремонт на венике


Насчет веника. Со слов соседей.
В объекте моего интереса смарт-квартира с ремонтом от застройщика была сдана после вечернего объявления на следующее утро за 7 кгрн.
rjkz
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