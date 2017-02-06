Финансы почти не пишут своего контента, это все репосты новостей, как и в данном случае. У госстата в этой статейке ничего не вяжется.antey1969 написав:Faceless
Зря Вы так вот катком проехались по родным "финансам". Непатриотично
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Додано: Пон 09 кві, 2018 20:11
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Финансы почти не пишут своего контента, это все репосты новостей, как и в данном случае. У госстата в этой статейке ничего не вяжется.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:44
Можно снять и дешевле. За 6000.
Еще раз спрашиваю, вы считаете, что 9 это дешево?
Додано: Вів 10 кві, 2018 12:14
Дорого. Хоть на арендадателя некоторые на ресурсе откуда снят скан шыкали что он демпингует.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 12 кві, 2018 07:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Патриотика. Жлобремонт. 9000
Нда.
Обратите внимание на кухню из обрезков, на плиту. На полочки в комнате. Все копеечное.
Захар, сколько там желающих снять? Ушла за неделю или быстрее?
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:40
Купленная в 2008-м кухня в Ёпе за 800 грн и впоследствии докупленные пару шкафов к ней-же, в этом году отмечает 10-летний юбилей. Оснований для замены пока не вижу. Равно как и мЁбель, послужившая мне некие годы, взамен которой себе была куплена новая и намного лучше, лишь у части соискателей вызывала нарицания, но работает уже 9 лет в аренде.
Думаю, что при следующей смене арендаторов, таки придется кое-что списать в утиль из самого старого (там есть нечто еще 90-х ).
К чему я это?
Да все к тому-же - крутизна и новизна вложенного в аренду не вписывается в экономическую модель аренды при нынешних ставках. Но без дорогой и/или новой мебели все итак работает.
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:10
Может ушла. А может на 1-1.5 тыс. "подвинулся".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 12 кві, 2018 18:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:23
прошли те времена когда арендаторы платили за хорошую мебель и разные дизайнерские фичи
квартирка с простеньким ремонтом у метро улетит в сто раз быстрее чем дизайнерский ремонт на венике
Додано: Суб 14 кві, 2018 11:04
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Франт, Португалия прекрасная страна, только летом очень жарко и треска надоедает во всех блюдах.
Но она бедная, там работать не очень хорошо.
Посмотрел статистику средней з/п по Киеву. В 2013 году была 3200грн, сейчас - 12000 грн. Полностью восстановилась в долларах.
Конечно это рост неравномерный - больше всего выросли зарплаты у низовых специалистов - грузчиков, кассиров и т.д. Потому что они массово могут свалить на заработки.
Менеджеры среднего звена сосут лапу - если была зарплата 3-5куе до майдана, то сейчас она скорее всего 1.5-2куе. Потому что эти люди не могут уехать мыть дупы, и потому что меньше чем стало управлять - за счет примитивизации экономики.
Поэтому и аренда выросла - в эконом сегменте на 100% (с 4 до 8 тыс грн за экономновострой). Выросла бы и в 3 раза, но очень вырос комунал и все-таки очень много настроили, что сбивает цены.
В бизнес классе цены в гривне выросли скромнее - на 50-60%. Это потому что те самые менеджеры среднего звена в опе.
Мой прогноз: эконом будет и дальше расти в грн, потому что зарплаты этих работяг будут расти (работодатели конкурируют по факту с Дупомоями польщи), а эти работяги накопить на свою квартиру даже с зарплатой 24000 на двоих (два по 12) не смогут никогда. А вот платить 8-10 тыс за аренду смогут.
С бизнесклассом сложнее - если не перезапустится экономика (пока этого не видно) - эти люди не начнут зарабатывать, соответственно цены в этом сегменте не будут расти.
Ну и есть еще элитка со своими законами.
Вобщем классическая колониальная экономика - есть элитка и есть фавелы. Между ними пропасть, пустота.
Додано: Суб 14 кві, 2018 17:37
Насчет веника. Со слов соседей.
В объекте моего интереса смарт-квартира с ремонтом от застройщика была сдана после вечернего объявления на следующее утро за 7 кгрн.
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