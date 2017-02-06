Додано: Суб 14 кві, 2018 11:04

Франт, Португалия прекрасная страна, только летом очень жарко и треска надоедает во всех блюдах.



Но она бедная, там работать не очень хорошо.



Посмотрел статистику средней з/п по Киеву. В 2013 году была 3200грн, сейчас - 12000 грн. Полностью восстановилась в долларах.



Конечно это рост неравномерный - больше всего выросли зарплаты у низовых специалистов - грузчиков, кассиров и т.д. Потому что они массово могут свалить на заработки.



Менеджеры среднего звена сосут лапу - если была зарплата 3-5куе до майдана, то сейчас она скорее всего 1.5-2куе. Потому что эти люди не могут уехать мыть дупы, и потому что меньше чем стало управлять - за счет примитивизации экономики.



Поэтому и аренда выросла - в эконом сегменте на 100% (с 4 до 8 тыс грн за экономновострой). Выросла бы и в 3 раза, но очень вырос комунал и все-таки очень много настроили, что сбивает цены.



В бизнес классе цены в гривне выросли скромнее - на 50-60%. Это потому что те самые менеджеры среднего звена в опе.



Мой прогноз: эконом будет и дальше расти в грн, потому что зарплаты этих работяг будут расти (работодатели конкурируют по факту с Дупомоями польщи), а эти работяги накопить на свою квартиру даже с зарплатой 24000 на двоих (два по 12) не смогут никогда. А вот платить 8-10 тыс за аренду смогут.



С бизнесклассом сложнее - если не перезапустится экономика (пока этого не видно) - эти люди не начнут зарабатывать, соответственно цены в этом сегменте не будут расти.



Ну и есть еще элитка со своими законами.



Вобщем классическая колониальная экономика - есть элитка и есть фавелы. Между ними пропасть, пустота.