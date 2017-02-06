|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:27
rjkz написав:
Насчет веника. Со слов соседей.
В объекте моего интереса смарт-квартира с ремонтом от застройщика была сдана после вечернего объявления на следующее утро за 7 кгрн.
Всё логично.
Если смотреть локации вокруг Веника - В районе стадиона Спартак, аккуратная гостинка (без балкона 22 метра) уходит тоже за 7000.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 2615
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:44
UA написав: rjkz написав:
Насчет веника. Со слов соседей.
В объекте моего интереса смарт-квартира с ремонтом от застройщика была сдана после вечернего объявления на следующее утро за 7 кгрн.
Всё логично.
Если смотреть локации вокруг Веника - В районе стадиона Спартак, аккуратная гостинка (без балкона 22 метра) уходит тоже за 7000.
Это адекватная цена за чистую, аккуратную квартир на венике. Если когда нить докопают метро, то цена при неизменном долларе будет 9-10, в зависимости от ремонта. Лучше таких чтук 10, чем одна четырёхкомнатная, даже на позняках.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4347
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:47
4e4ensxe написав: rjkz написав:
Да все к тому-же - крутизна и новизна вложенного в аренду не вписывается в экономическую модель аренды при нынешних ставках. Но без дорогой и/или новой мебели все итак работает.
прошли те времена когда арендаторы платили за хорошую мебель и разные дизайнерские фичи
квартирка с простеньким ремонтом у метро улетит в сто раз быстрее чем дизайнерский ремонт на венике
Что может делать дизайнерский ремонт на венике - не понятно?
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4347
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|