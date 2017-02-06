Всё логично.
Если смотреть локации вокруг Веника - В районе стадиона Спартак, аккуратная гостинка (без балкона 22 метра) уходит тоже за 7000.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:27
Всё логично.
Если смотреть локации вокруг Веника - В районе стадиона Спартак, аккуратная гостинка (без балкона 22 метра) уходит тоже за 7000.
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:44
Это адекватная цена за чистую, аккуратную квартир на венике. Если когда нить докопают метро, то цена при неизменном долларе будет 9-10, в зависимости от ремонта. Лучше таких чтук 10, чем одна четырёхкомнатная, даже на позняках.
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:47
Что может делать дизайнерский ремонт на венике - не понятно?
Додано: Нед 15 кві, 2018 15:29
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 15 кві, 2018 15:37
Вы его что, пиарите? Постили ж уже две недели назад
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 15 кві, 2018 15:43
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ха ха ха, оборжака!!
Квартира за 5500 сдается с мая месяца!
Но очень много желающих, хозяйка не в Киеве, но вы ей очень понравились и она вам сдаст, но что-бы она была уверена, вам нужно скинуть ей предоплату на карточку, всего 500грн.
Дерзайте!
реклама
|