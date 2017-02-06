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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055105610571058

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 134
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:27

  rjkz написав:
Насчет веника. Со слов соседей.
В объекте моего интереса смарт-квартира с ремонтом от застройщика была сдана после вечернего объявления на следующее утро за 7 кгрн.

Всё логично.
Если смотреть локации вокруг Веника - В районе стадиона Спартак, аккуратная гостинка (без балкона 22 метра) уходит тоже за 7000.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:44

  UA написав:
  rjkz написав:
Насчет веника. Со слов соседей.
В объекте моего интереса смарт-квартира с ремонтом от застройщика была сдана после вечернего объявления на следующее утро за 7 кгрн.

Всё логично.
Если смотреть локации вокруг Веника - В районе стадиона Спартак, аккуратная гостинка (без балкона 22 метра) уходит тоже за 7000.

Это адекватная цена за чистую, аккуратную квартир на венике. Если когда нить докопают метро, то цена при неизменном долларе будет 9-10, в зависимости от ремонта. Лучше таких чтук 10, чем одна четырёхкомнатная, даже на позняках. :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:47

  4e4ensxe написав:
  rjkz написав:Да все к тому-же - крутизна и новизна вложенного в аренду не вписывается в экономическую модель аренды при нынешних ставках. Но без дорогой и/или новой мебели все итак работает.

прошли те времена когда арендаторы платили за хорошую мебель и разные дизайнерские фичи

квартирка с простеньким ремонтом у метро улетит в сто раз быстрее чем дизайнерский ремонт на венике

Что может делать дизайнерский ремонт на венике - не понятно?
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 15:29

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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 15:37

  zahar_ написав:Зображення

Вы его что, пиарите? Постили ж уже две недели назад
  zahar_ написав:Аренда в Киеве дешевеет?
Зображення
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 15:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ха ха ха, оборжака!!

Квартира за 5500 сдается с мая месяца!

Но очень много желающих, хозяйка не в Киеве, но вы ей очень понравились и она вам сдаст, но что-бы она была уверена, вам нужно скинуть ей предоплату на карточку, всего 500грн.

Дерзайте!
Tribeca
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  #<1 ... 1055105610571058
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