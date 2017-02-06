|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 кві, 2018 22:49
а по чем они продавались? я так понимаю что продавались готовые, уже с ремонтом?
-
Tribeca
-
-
- Повідомлень: 2998
- З нами з: 07.01.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|