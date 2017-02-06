RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1056105710581059

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 134
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:49

  hume написав:Дождался, вывернули смарты Комфорт тауна. Ещё не копался, но обещает быть интересным

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... %83%D0%BD/



а по чем они продавались? я так понимаю что продавались готовые, уже с ремонтом?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2998
З нами з: 07.01.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1056105710581059
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 864, 865, 866
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
8655 945299
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 00:42
Yuri_T
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21559
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Инвестиции в зарубежную недвижимость
compaqpro13 » Сер 09 вер, 2015 09:54
4 3162
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 18:11
Nickmess
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.