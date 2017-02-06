Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
а по чем они продавались? я так понимаю что продавались готовые, уже с ремонтом?
1. По 23.5 куе. 2. Ремонт только показывали в шоу-руме. Покупатель получает квартиру в состоянии "голые стены".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Не подскажите плиз где можно найти инфу о курсе доллара в 2013 помесячно?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Сенкс. Но это по Днепру. А нам с вами по Киеву надо.
Tribeca написав:Посмотрел статистику средней з/п по Киеву. В 2013 году была 3200грн, сейчас - 12000 грн. Полностью восстановилась в долларах.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:Посмотрел статистику средней з/п по Киеву. В 2013 году была 3200грн, сейчас - 12000 грн. Полностью восстановилась в долларах.
Да чего тут обсуждать то, какие 3200 в 2013 в Киеве, даже если из госстатовского налоги вычесть было больше.[/quote] То барышня трибека фуфел запостила. Зопостил её брехню, чтобы её "дурь каждому была видна"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Сенкс. Но это по Днепру. А нам с вами по Киеву надо.
Разницей, тем более если посчитать среднемесячный курс, можно пренебречь. Всяко лучше чем курс НБУ .
Так что вы хотите по среднемесячному курс этого ресурса считать уровень в долларах средней зарплаты в Киеве?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.