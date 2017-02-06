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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1056105710581059

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 134
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:49

  hume написав:Дождался, вывернули смарты Комфорт тауна. Ещё не копался, но обещает быть интересным

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... %83%D0%BD/



а по чем они продавались? я так понимаю что продавались готовые, уже с ремонтом?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:44

  Tribeca написав:
  hume написав:Дождался, вывернули смарты Комфорт тауна. Ещё не копался, но обещает быть интересным

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... %83%D0%BD/



а по чем они продавались? я так понимаю что продавались готовые, уже с ремонтом?

1. По 23.5 куе.
2. Ремонт только показывали в шоу-руме. Покупатель получает квартиру в состоянии "голые стены".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:05

  Tribeca написав:Посмотрел статистику средней з/п по Киеву. В 2013 году была 3200грн, сейчас - 12000 грн. Полностью восстановилась в долларах.

Ошибаетесь. В 2013-м было около 5000грн по Киеву:
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013
MaximS
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:46

  MaximS написав:
  Tribeca написав:Посмотрел статистику средней з/п по Киеву. В 2013 году была 3200грн, сейчас - 12000 грн. Полностью восстановилась в долларах.

Ошибаетесь. В 2013-м было около 5000грн по Киеву:
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013

Не подскажите плиз где можно найти инфу о курсе доллара в 2013 помесячно?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:59

  zahar_ написав:
  MaximS написав:
  Tribeca написав:Посмотрел статистику средней з/п по Киеву. В 2013 году была 3200грн, сейчас - 12000 грн. Полностью восстановилась в долларах.

Ошибаетесь. В 2013-м было около 5000грн по Киеву:
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013

Не подскажите плиз где можно найти инфу о курсе доллара в 2013 помесячно?

http://katani.dp.ua/stat.php
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:16

  Faceless написав:
  zahar_ написав:
  MaximS написав:Ошибаетесь. В 2013-м было около 5000грн по Киеву:
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013

Не подскажите плиз где можно найти инфу о курсе доллара в 2013 помесячно?

http://katani.dp.ua/stat.php

Сенкс. Но это по Днепру. А нам с вами по Киеву надо.
  Tribeca написав:Посмотрел статистику средней з/п по Киеву. В 2013 году была 3200грн, сейчас - 12000 грн. Полностью восстановилась в долларах.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zahar_ написав:Сенкс. Но это по Днепру. А нам с вами по Киеву надо.

Разницей, тем более если посчитать среднемесячный курс, можно пренебречь. Всяко лучше чем курс НБУ
  zahar_ написав:
  Tribeca написав:Посмотрел статистику средней з/п по Киеву. В 2013 году была 3200грн, сейчас - 12000 грн. Полностью восстановилась в долларах.

Да чего тут обсуждать то, какие 3200 в 2013 в Киеве, даже если из госстатовского налоги вычесть было больше.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:51

  zahar_ написав:
  Tribeca написав:Посмотрел статистику средней з/п по Киеву. В 2013 году была 3200грн, сейчас - 12000 грн. Полностью восстановилась в долларах.

Да чего тут обсуждать то, какие 3200 в 2013 в Киеве, даже если из госстатовского налоги вычесть было больше.[/quote]
То барышня трибека фуфел запостила.
Зопостил её брехню, чтобы её "дурь каждому была видна"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:02

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Сенкс. Но это по Днепру. А нам с вами по Киеву надо.

Разницей, тем более если посчитать среднемесячный курс, можно пренебречь. Всяко лучше чем курс НБУ
.

Так что вы хотите по среднемесячному курс этого ресурса считать уровень в долларах средней зарплаты в Киеве?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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