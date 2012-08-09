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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1058105910601061

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 136
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
18
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 12:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Знатоки, нужен совет!!

Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.

Вопрос в следующем:

Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта:
1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.

2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),

3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.

По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?
Tribeca
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