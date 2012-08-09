Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.
Вопрос в следующем:
Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта: 1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.
2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),
3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.
По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?
2к за 12 тыс. грн недалеко от ст. м. Университет и Ботанический сад Однако если это предложение прочитают арендаторы 1к на Урловской 23-г в социальном доме, которым в том отстойном месте впарили тоже аренды 12 тыс. гревен, то вероятность что они почувствуют себя лошарами бутет стремится к 100%.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.
Вопрос в следующем:
Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта: 1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.
2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),
3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.
По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?
Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.
Вопрос в следующем:
Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта: 1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.
2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),
3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.
По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?
2. Если не вызовет существенных сложностей с переносом коммуникаций.
Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.
Вопрос в следующем:
Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта: 1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.
2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),
3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.
По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?
Надо опрос делать? мой вариант - 2. Такого-же плана вопрос к форуму: Имеем примерно квадратную квартиру 30м2, примерно 5х6. Будет студия, отгородится только санузел. Но как-то не хочется, во-первых, загромождать интерьер мебелью, во-вторых, как-то хочется оградить входную дверь от спального места и в-третьих, иметь более емкое хранилище, чем шкаф. В связи с чем имеется намерение сделать гардеробную (за бугром это называют walk-in closet и делают повсеместно) размером примерно 1,2мх1,8мх3,3м (при таком потолке емкость будет запредельной, в то время как шкаф-купе такой и не удобен и будет стоить слишком дорого. Но минус этого варианта - зрительное уменьшение и без того не большой площади. Теперь вопрос - лучше быть умным (гардеробная) или красивым (без оной) ?
rjkz написав:Такого-же плана вопрос к форуму: Имеем примерно квадратную квартиру 30м2, примерно 5х6. Будет студия, отгородится только санузел. Но как-то не хочется, во-первых, загромождать интерьер мебелью, во-вторых, как-то хочется оградить входную дверь от спального места и в-третьих, иметь более емкое хранилище, чем шкаф. В связи с чем имеется намерение сделать гардеробную (за бугром это называют walk-in closet и делают повсеместно) размером примерно 1,2мх1,8мх3,3м (при таком потолке емкость будет запредельной, в то время как шкаф-купе такой и не удобен и будет стоить слишком дорого. Но минус этого варианта - зрительное уменьшение и без того не большой площади. Теперь вопрос - лучше быть умным (гардеробная) или красивым (без оной) ?
Гардеробная однозначно лучшее решение, чем шкаф купе. Можно разместить самое разноформатное барахло. В процессе проживания, квартира будет менее захламлена. На площади 30 метров это важно. Мода на дизайн фасадов шкафов - купе очень быстротечна. Во время показов держите гардеробную открытой, чтобы избежать первого впечатления маленькой площади квартиры.