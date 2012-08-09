Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.
Вопрос в следующем:
Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта: 1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.
2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),
3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.
По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?
2к за 12 тыс. грн недалеко от ст. м. Университет и Ботанический сад Однако если это предложение прочитают арендаторы 1к на Урловской 23-г в социальном доме, которым в том отстойном месте впарили тоже аренды 12 тыс. гревен, то вероятность что они почувствуют себя лошарами бутет стремится к 100%.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.
Вопрос в следующем:
Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта: 1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.
2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),
3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.
По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?
Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.
Вопрос в следующем:
Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта: 1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.
2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),
3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.
По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?
2. Если не вызовет существенных сложностей с переносом коммуникаций.
Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.
Вопрос в следующем:
Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта: 1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.
2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),
3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.
По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?
Надо опрос делать? мой вариант - 2. Такого-же плана вопрос к форуму: Имеем примерно квадратную квартиру 30м2, примерно 5х6. Будет студия, отгородится только санузел. Но как-то не хочется, во-первых, загромождать интерьер мебелью, во-вторых, как-то хочется оградить входную дверь от спального места и в-третьих, иметь более емкое хранилище, чем шкаф. В связи с чем имеется намерение сделать гардеробную (за бугром это называют walk-in closet и делают повсеместно) размером примерно 1,2мх1,8мх3,3м (при таком потолке емкость будет запредельной, в то время как шкаф-купе такой и не удобен и будет стоить слишком дорого. Но минус этого варианта - зрительное уменьшение и без того не большой площади. Теперь вопрос - лучше быть умным (гардеробная) или красивым (без оной) ?
rjkz написав:Такого-же плана вопрос к форуму: Имеем примерно квадратную квартиру 30м2, примерно 5х6. Будет студия, отгородится только санузел. Но как-то не хочется, во-первых, загромождать интерьер мебелью, во-вторых, как-то хочется оградить входную дверь от спального места и в-третьих, иметь более емкое хранилище, чем шкаф. В связи с чем имеется намерение сделать гардеробную (за бугром это называют walk-in closet и делают повсеместно) размером примерно 1,2мх1,8мх3,3м (при таком потолке емкость будет запредельной, в то время как шкаф-купе такой и не удобен и будет стоить слишком дорого. Но минус этого варианта - зрительное уменьшение и без того не большой площади. Теперь вопрос - лучше быть умным (гардеробная) или красивым (без оной) ?
Гардеробная однозначно лучшее решение, чем шкаф купе. Можно разместить самое разноформатное барахло. В процессе проживания, квартира будет менее захламлена. На площади 30 метров это важно. Мода на дизайн фасадов шкафов - купе очень быстротечна. Во время показов держите гардеробную открытой, чтобы избежать первого впечатления маленькой площади квартиры.
Для того чтобы она визуально не сжирала много места - сделайте гардеробную не квадратной, а со срезанной одной стенкой например. Или выделите ее стены декором (кирпичиками например).
Если квартира - эконом, то можно не ставить входную дверь, а повесить тяжелую штору на металической палке. Дешево и сердито.
Спасибо. Это эконом-новостой. Насчет "кирпичиков"...я вот что подумал, были обои, были обои под покраску, была венецианка. Сейчас "кирпичики". Я думаю, это тоже "маркер" времени. Он временный. Будущее арендной недвиги, по моему личному мнению, - покраска стен. Легко перекрасить, подкрасить, подправить. Не зря-же во всем мире - просто белая покраска стен.
rjkz написав:Такого-же плана вопрос к форуму:Имеем примерно квадратную квартиру 30м2, примерно 5х6. Будет студия, отгородится только санузел. Но как-то не хочется, во-первых, загромождать интерьер мебелью, во-вторых, как-то хочется оградить входную дверь от спального места и в-третьих, иметь более емкое хранилище, чем шкаф. В связи с чем имеется намерение сделать гардеробную (за бугром это называют walk-in closet и делают повсеместно) размером примерно 1,2мх1,8мх3,3м (при таком потолке емкость будет запредельной, в то время как шкаф-купе такой и не удобен и будет стоить слишком дорого. Но минус этого варианта - зрительное уменьшение и без того не большой площади.Теперь вопрос - лучше быть умным (гардеробная) или красивым (без оной) ?
Лучше конечно умным Кстати ИМХО в данном варианте неплохо выделить под зону спальни "нишу" хоть 3х2,5м которую можно отгородить от остального пространства например раздвижной системой. Дайте план помещения для понимания.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский