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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1059106010611062>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 136
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
18
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 12:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Знатоки, нужен совет!!

Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.

Вопрос в следующем:

Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта:
1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.

2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),

3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.

По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:33

2к за 12 тыс. грн недалеко от ст. м. Университет и Ботанический сад
Зображення
Однако если это предложение прочитают арендаторы 1к на Урловской 23-г в социальном доме, которым в том отстойном месте впарили тоже аренды 12 тыс. гревен, то вероятность что они почувствуют себя лошарами бутет стремится к 100%.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:22

  Tribeca написав:Знатоки, нужен совет!!

Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.

Вопрос в следующем:

Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта:
1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.

2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),

3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.

По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?


2
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 00:49

  Tribeca написав:Знатоки, нужен совет!!

Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.

Вопрос в следующем:

Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта:
1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.

2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),

3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.

По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?

2. Если не вызовет существенных сложностей с переносом коммуникаций.
pret
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:17

  Tribeca написав:Знатоки, нужен совет!!

Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.

Вопрос в следующем:

Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта:
1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.

2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),

3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.

По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?


Надо опрос делать? :lol:
мой вариант - 2.
Такого-же плана вопрос к форуму:
Имеем примерно квадратную квартиру 30м2, примерно 5х6. Будет студия, отгородится только санузел. Но как-то не хочется, во-первых, загромождать интерьер мебелью, во-вторых, как-то хочется оградить входную дверь от спального места и в-третьих, иметь более емкое хранилище, чем шкаф. В связи с чем имеется намерение сделать гардеробную (за бугром это называют walk-in closet и делают повсеместно) размером примерно 1,2мх1,8мх3,3м (при таком потолке емкость будет запредельной, в то время как шкаф-купе такой и не удобен и будет стоить слишком дорого. Но минус этого варианта - зрительное уменьшение и без того не большой площади.
Теперь вопрос - лучше быть умным (гардеробная) или красивым (без оной) :lol: ?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:52

  rjkz написав:Такого-же плана вопрос к форуму:
Имеем примерно квадратную квартиру 30м2, примерно 5х6. Будет студия, отгородится только санузел. Но как-то не хочется, во-первых, загромождать интерьер мебелью, во-вторых, как-то хочется оградить входную дверь от спального места и в-третьих, иметь более емкое хранилище, чем шкаф. В связи с чем имеется намерение сделать гардеробную (за бугром это называют walk-in closet и делают повсеместно) размером примерно 1,2мх1,8мх3,3м (при таком потолке емкость будет запредельной, в то время как шкаф-купе такой и не удобен и будет стоить слишком дорого. Но минус этого варианта - зрительное уменьшение и без того не большой площади.
Теперь вопрос - лучше быть умным (гардеробная) или красивым (без оной) :lol: ?

Гардеробная однозначно лучшее решение, чем шкаф купе. Можно разместить самое разноформатное барахло.
В процессе проживания, квартира будет менее захламлена. На площади 30 метров это важно.
Мода на дизайн фасадов шкафов - купе очень быстротечна.
Во время показов держите гардеробную открытой, чтобы избежать первого впечатления маленькой площади квартиры.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:02

Я тоже бы сделал гардеробную.

Для того чтобы она визуально не сжирала много места - сделайте гардеробную не квадратной, а со срезанной одной стенкой например. Или выделите ее стены декором (кирпичиками например).

Если квартира - эконом, то можно не ставить входную дверь, а повесить тяжелую штору на металической палке. Дешево и сердито.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:17

  Tribeca написав:Я тоже бы сделал гардеробную.

Для того чтобы она визуально не сжирала много места - сделайте гардеробную не квадратной, а со срезанной одной стенкой например. Или выделите ее стены декором (кирпичиками например).

Если квартира - эконом, то можно не ставить входную дверь, а повесить тяжелую штору на металической палке. Дешево и сердито.


Спасибо.
Это эконом-новостой.
Насчет "кирпичиков"...я вот что подумал, были обои, были обои под покраску, была венецианка. Сейчас "кирпичики". Я думаю, это тоже "маркер" времени. Он временный.
Будущее арендной недвиги, по моему личному мнению, - покраска стен. Легко перекрасить, подкрасить, подправить. Не зря-же во всем мире - просто белая покраска стен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:29

  Tribeca написав:Я тоже бы сделал гардеробную.

Для того чтобы она визуально не сжирала много места - сделайте гардеробную не квадратной, а со срезанной одной стенкой например. Или выделите ее стены декором (кирпичиками например).

Если квартира - эконом, то можно не ставить входную дверь, а повесить тяжелую штору на металической палке. Дешево и сердито.

дешевле и сердитей будет целофановая шторка на пластиковой палке :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Такого-же плана вопрос к форуму:Имеем примерно квадратную квартиру 30м2, примерно 5х6. Будет студия, отгородится только санузел. Но как-то не хочется, во-первых, загромождать интерьер мебелью, во-вторых, как-то хочется оградить входную дверь от спального места и в-третьих, иметь более емкое хранилище, чем шкаф. В связи с чем имеется намерение сделать гардеробную (за бугром это называют walk-in closet и делают повсеместно) размером примерно 1,2мх1,8мх3,3м (при таком потолке емкость будет запредельной, в то время как шкаф-купе такой и не удобен и будет стоить слишком дорого. Но минус этого варианта - зрительное уменьшение и без того не большой площади.Теперь вопрос - лучше быть умным (гардеробная) или красивым (без оной) ?

Лучше конечно умным 8)
Кстати ИМХО в данном варианте неплохо выделить под зону спальни "нишу" хоть 3х2,5м которую можно отгородить от остального пространства например раздвижной системой.
Дайте план помещения для понимания.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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