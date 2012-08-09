Додано: Суб 21 кві, 2018 12:00

Знатоки, нужен совет!!



Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.



Вопрос в следующем:



Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта:

1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.



2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),



3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.



По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?