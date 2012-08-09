Додано: Нед 22 кві, 2018 20:25

Прохожий написав: rjkz написав: Такого-же плана вопрос к форуму:Имеем примерно квадратную квартиру 30м2, примерно 5х6. Будет студия, отгородится только санузел. Но как-то не хочется, во-первых, загромождать интерьер мебелью, во-вторых, как-то хочется оградить входную дверь от спального места и в-третьих, иметь более емкое хранилище, чем шкаф. В связи с чем имеется намерение сделать гардеробную (за бугром это называют walk-in closet и делают повсеместно) размером примерно 1,2мх1,8мх3,3м (при таком потолке емкость будет запредельной, в то время как шкаф-купе такой и не удобен и будет стоить слишком дорого. Но минус этого варианта - зрительное уменьшение и без того не большой площади.Теперь вопрос - лучше быть умным (гардеробная) или красивым (без оной) ? Такого-же плана вопрос к форуму:Имеем примерно квадратную квартиру 30м2, примерно 5х6. Будет студия, отгородится только санузел. Но как-то не хочется, во-первых, загромождать интерьер мебелью, во-вторых, как-то хочется оградить входную дверь от спального места и в-третьих, иметь более емкое хранилище, чем шкаф. В связи с чем имеется намерение сделать гардеробную (за бугром это называют walk-in closet и делают повсеместно) размером примерно 1,2мх1,8мх3,3м (при таком потолке емкость будет запредельной, в то время как шкаф-купе такой и не удобен и будет стоить слишком дорого. Но минус этого варианта - зрительное уменьшение и без того не большой площади.Теперь вопрос - лучше быть умным (гардеробная) или красивым (без оной) ?

Лучше конечно умным

Кстати ИМХО в данном варианте неплохо выделить под зону спальни "нишу" хоть 3х2,5м которую можно отгородить от остального пространства например раздвижной системой.

Дайте план помещения для понимания. Лучше конечно умнымКстати ИМХО в данном варианте неплохо выделить под зону спальни "нишу" хоть 3х2,5м которую можно отгородить от остального пространства например раздвижной системой.Дайте план помещения для понимания.

Не получится раздвижную систему делать - слишком высокий потолок. Вариант с гардеробной как-раз делает некий такой "карман" для спального места, но изножье будет открытым и половина одной боковой стороны. Что, впрочем, и не так плохо - концепция не сделать отдельное место для спанья, а создать многофункциональное общее пространство. Тем более, при такой площади, придется жертвовать комфортом сна в пользу многофункциональности, значит дело за раскладывающимся диваном или кроватью, трансформирующейся в шкаф-диван (видел такую, но не знаю скока стоит, если дохрена, то ну иЁ в пень). Гардеробная - жертва площадью, чтобы максимально разгрузить от мебели основное пространство. Площадь "почти" позволяет сделать однушку с кухней и комнатой, но это будет просто очередная гостинка с очень высоким потолком...что усугубит ощущение тесноты. Да и стоимость работ/материалов вырастет. Будем "модными", если это экономит деньги.