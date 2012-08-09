Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Арендатор студии это один молодой человек или, максимум, молодая пара без детей. Все их барахло вполне вместится в один шкаф. Кладовка нужна семье, обросшей за много времени нужными и ненужными вещами, школьным джинсами, которые выкинуть жалко - вдруг похудею, старым обогревателем и прочим хламом. При таких размерах толку от нее, как от гардеробной, не будет. Ширина плечиков 60 см и 60 см рядом на проход (потерянное место). Антресоли на втором ярусе никогда не будут востребованы. У меня на вторичке есть однушки с антресолями в коридоре - никогда никто их не открывал. У родственников есть трешка чешка с кладовкой таких размеров - ее невозможно использовать эффективно за счет прохода. Хорошая кладовка начинается с 1,8*1,8 можно со срезанным углом и раздвижными дверьми на этом углу. У меня есть такое решение на одной квартире - практично и неплохо смотрится. Скину фотку в личку. Основной минус в том, что будет забираться воздушность, место. Визуально квартира становится меньше и хуже. Арендатор выбирает не умом, а эмоциями, поэтому он скорее снимет воздух и простор, чем конуру. Высокие потолки будут только подчеркивать недостаток места. Так что я за шкаф. К тому же это и дешевле.
Tribeca написав:Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.
Вопрос в следующем:
Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта: 1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.
2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня)
Сейчас модно второй вариант, так что стоит прислушаться к коллективном сознанию. Такие квартиры позиционируются как двушки. Для тех, кто мало готовит, достаточно удобно. Только не всякая планировка позволяет полноценно сделать такую перепланировку.