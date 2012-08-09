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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1059106010611062

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 136
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
18
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:02

Арендатор студии это один молодой человек или, максимум, молодая пара без детей. Все их барахло вполне вместится в один шкаф.
Кладовка нужна семье, обросшей за много времени нужными и ненужными вещами, школьным джинсами, которые выкинуть жалко - вдруг похудею, старым обогревателем и прочим хламом.
При таких размерах толку от нее, как от гардеробной, не будет. Ширина плечиков 60 см и 60 см рядом на проход (потерянное место). Антресоли на втором ярусе никогда не будут востребованы. У меня на вторичке есть однушки с антресолями в коридоре - никогда никто их не открывал. У родственников есть трешка чешка с кладовкой таких размеров - ее невозможно использовать эффективно за счет прохода. Хорошая кладовка начинается с 1,8*1,8 можно со срезанным углом и раздвижными дверьми на этом углу. У меня есть такое решение на одной квартире - практично и неплохо смотрится. Скину фотку в личку.
Основной минус в том, что будет забираться воздушность, место. Визуально квартира становится меньше и хуже. Арендатор выбирает не умом, а эмоциями, поэтому он скорее снимет воздух и простор, чем конуру. Высокие потолки будут только подчеркивать недостаток места.
Так что я за шкаф. К тому же это и дешевле.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Tribeca написав:Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.

Вопрос в следующем:

Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта:
1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.

2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня)

Сейчас модно второй вариант, так что стоит прислушаться к коллективном сознанию. Такие квартиры позиционируются как двушки. Для тех, кто мало готовит, достаточно удобно.
Только не всякая планировка позволяет полноценно сделать такую перепланировку.
Vlad442
 
Повідомлень: 4179
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 563 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:59

  Прохожий написав:
  Tribeca написав:Я тоже бы сделал гардеробную.

Для того чтобы она визуально не сжирала много места - сделайте гардеробную не квадратной, а со срезанной одной стенкой например. Или выделите ее стены декором (кирпичиками например).

Если квартира - эконом, то можно не ставить входную дверь, а повесить тяжелую штору на металической палке. Дешево и сердито.

дешевле и сердитей будет целофановая шторка на пластиковой палке :mrgreen:


Есть вариант еще дешевле...вообще оупенспейс... :mrgreen:
rjkz
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З нами з: 31.01.12
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  #<1 ... 1059106010611062
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